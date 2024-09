Tim Merlier geeft EK-trui wat extra glans met nieuwe sprintzege in Koolskamp Koers

vr 20 september 2024 17:14

Koolskamp Koers Koolskamp Koers Vlak 180.2 km 13:00 Koolskamp - 18:10 Koolskamp Tim Merlier einde 0 30 60 90 120 150 180.2

Is er iemand momenteel sneller in een massasprint dan Tim Merlier? In een sterke bezette Koolskamp Koers, het Kampioenschap van Vlaanderen, heeft Merlier zich vrijdag andermaal de snelste getoond. De Europese kampioen sprintte iedereen los uit het wiel en gaf zijn witte EK-trui zo wat extra glans.

Na het sprintersbal op het Europees kampioenschap was het vandaag opnieuw de beurt aan de sprinters in Koolskamp. Vooraf werd er een massasprint besteld en de verzamelde top in het sprinten ging gretig in op die uitnodiging.



Tim Merlier mocht voor de eerste keer zijn sterrentrui tonen in de koers en wilde meteen winnen in die trui. Hij zou concurrentie krijgen van onder anderen Jasper Philipsen, Arvid de Kleijn en Gerben Thijssen.



Het scenario leek zich perfect te ontvouwen voor Merlier en de rest van de sprinters, tot een valpartij op 10 kilometer van de finish roet in het eten dreigde te gooien. Fabio Jakobsen, Sam Welsford en Davide Ballerini werden op die manier de kans tot sprinten ontnomen.



Een kleine groep met Philipsen en Thijssen reed vooruit. De ploegen van Merlier, Arnaud Démare en Alexander Kristoff moesten het gaatje dichten. Dat lukte op 4 kilometer van het einde, maar daardoor hadden ze hun ploegmaats wel opgesoupeerd.



In de laatste kilometer volgde Merlier het treintje van Philipsen dan maar en dat bleek de juiste beslissing. Philipsen kreeg een vrijgeleide richting de streep, maar Merlier kwam er vlot over en snelde naar de winst in zijn EK-trui.



In zijn zog spurtte Arvid de Kleijn naar de 2e plaats. Philipsen mocht als derde nog mee het podium op.

Tim Merlier: "Het was hectisch met die valpartij"

Tim Merlier moest nog achtervolgen na de val op 10 kilometer van het einde."Het was nog hectisch met die valpartij op 10 kilometer van de finish", vertelde Merlier na afloop. "Want wij zaten er achter, we hadden zelf niets, maar de baan was wel versperd. Dan was het een achtervolgingsrace voor ons, maar we konden toch nog komen aansluiten."



"Dan was het een beetje zoeken wie ik nog rond me had, want Bert (Van Lerberghe) was ik kwijt. Warre (Vangheluwe) heeft me goed gebracht en dan moest ik zelf wachten en ergens in te pikken. Dat bleek het wiel van Philipsen te zijn."



Uitslag Koolskamp Koers naam resultaat ploeg 1 Tim Merlier in 3u56"00 2 Arvid de Kleijn z.t. 3 Jasper Philipsen 4 Lionel Taminiaux 5 Gerben Thijssen 6 Jordi Meeus 7 Madis Mihkels 8 Dylan Groenewegen 9 Pierre Gautherat 10 Jules Hesters