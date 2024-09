Zoeter kan wraak niet smaken: Moris lacht Janssen eerst uit na penaltymisser, maar krijgt boemerang dan terug

Alleen was het laatste woord nog lang niet gezegd in de topper.



Janssen haalde snel na rust zijn gram door de openingstreffer voorbij Moris te rammen. Bij zijn viering ging de Nederlander maar al te graag Moris wat jennen met een schreeuw recht in het gezicht van zijn tegenstander.

Zoeter kan wraak niet smaken.

"Er zit veel emotie in het voetbal", grijnsde Janssen na afloop. "Wat ik deed was misschien niet goed, maar dat zijn de emoties die op dat moment naar boven komen. Andersom was het ook zo. Ach, dat is voetbal. Dit maakt het mooi voor de mensen thuis."

Moris wou na afloop niks kwijt over het opmerkelijke incident.