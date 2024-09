Antwerp herademt na zege tegen zoekend Union, Janssen zet zelf penaltymisser recht

Even voorbij het uur gebeurt er van alles. Mac Allister saboteert Union door rood te pakken en even later maakt Chery er magistraal 2-0 van. De wedstrijd is meteen beslist in het voordeel van Antwerp.

Antwerp viel meteen met de deur in huis. Al in de eerste minuut joeg Kerk de bal tegen de touwen, maar de VAR had in de opbouw een lichte overtreding op Sadiki gezien. Scheids Visser volgde die mening en keurde de 1-0 af.



In een soms bijna bitsige wedstrijd bleef Antwerp gevaarlijker dan Union. Rond het kwartier vloekte de thuisploeg opnieuw, ditmaal omdat een pegel van Ondrejka tegen de paal uiteenspatte.



En de pech van de Great Old bleef maar duren. Na handspel van Castro-Montes ging de bal op de stip, maar Janssen schoof zijn strafschop naast. De fans in de Bosuil konden het amper geloven.



Union mocht dus blij zijn met 0-0 aan de rust, al hadden de bezoekers naar het einde van de eerste helft ook wat kansen. Rodriguez ontnam Ait El Hajd een vrij schot en een duikende kopbal van Mac Allister werd knap gered door Lammens.



Na de rust leek Union de boel over te nemen, maar het was Antwerp dat scoorde. Bataille leverde nuttig werk met een balherovering, Ondrejka legde de voorzet van Chery panklaar voor Janssen en die ramde alle frustratie uit zijn lijf met de 1-0.



Na een gemiste kopbal van Ivanovic (gehinderd door de zon?) ging Union kopje onder. Mac Allister pakte oerdom zijn tweede geel en een minuut later poeierde Chery de 2-0 overhoeks voorbij Moris. De VAR en Visser hadden wl wat tijd nodig om te oordelen of Janssen al dan niet hinderlijk buitenspel liep.



De rest van de wedstrijd deed er niet meer toe. Union mocht nog een paar dingen proberen en bij Antwerp kwam de Gouden Schoen van 2014 nog van de bank. De terugkeer van Praet op de Belgische velden bleef bescheiden.