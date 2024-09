Was fluitconcert van eigen fans de druppel voor Brian Riemer? "Als druk in bestuurskamer even groot is, wordt het moeilijk"

ma 16 september 2024 09:38

Na zeven speeldagen lijken de waardeverhoudingen in de Jupiler Pro League bekend. Club Brugge en Genk klimmen met 12 op 12 naar de leiding, Charleroi blijft meedraaien aan de top, maar voor enkele andere teams steken de zorgen toch de kop op. Zo kregen Union, Cercle en ook Anderlecht de voorbije weken toch een ferme realitycheck. Onze analist Tom Boudeweel geeft een stand van zaken in de Belgische competitie.

De Jupiler Pro League zet zich vanaf nu voort met twee nieuwe leiders, Genk en Club Brugge. Niet toevallig ploegen die hun laatste vier wedstrijden gewonnen hebben. Met 12 op 12 schuif je al een eind op in het klassement, zulke overwinningsreeksen heb je altijd nodig als ploeg om mee te spelen voor de prijzen. Om beter te worden als team, het vertrouwen – individueel en als ploeg – op te krikken en het geloof in de ploeg te versterken. En ze doen het allebei overigens op hun eigen manier. KRC Genk vind ik leuk voetballen. Met veel beweging, verrassing, onvoorspelbaarheid ... Zeker op de buitenkanten is er snel diepgang en spelen er enkele heel leuke voetballers, denk maar aan de snelle voetjes van Karetsas en nieuwkomer Steuckers. Er kan dan ook iets moois groeien daar in Limburg. De combinatie van ervaring en de jeugd, plus die nieuwe coach Finck - die het toch ook goed heeft gedaan met STVV. Genk heeft zaterdag optimaal geprofiteerd van de ruimtes die Cercle Brugge - dat duidelijk op drift is na de transferperiode - heeft weggegeven. Het zal natuurlijk niet elke week zo makkelijk zijn voor de Genkse technische voetballertjes.

Steuckers charmeert ook in het shirt van Genk.

Club klaar voor kampioenenbal?

Club Brugge probeert het meer op maturiteit te doen, vind ik. Anciens als Hans Vanaken en Simon Mignolet waren niet toevallig de matchwinnaars. Tijdens de eerste 20 minuten zaterdag op Kortrijk dacht ik ook: Ola, dit is Club Brugge, dit is waar het voor staat. Heel dominant aan de bal, zelf het tempo bepalen en uitstralen dat hen niets kan overkomen. Maar na die 20 minuten en de goal van Vanaken kregen we wel weer hetzelfde als in zoveel wedstrijden waarin Club op voorsprong kwam, ook vorig seizoen: terugkruipen, niet meer dat onoverwinnelijke uitstralen, de bal kwijtspelen, flirten met een tegengoal en mogelijk onnodig puntenverlies. Terwijl, ik blijf het herhalen, kwalitatief heeft Brugge overduidelijk alweer de beste kern. En ik weet niet hoe het komt dat Club telkens weer in verval raakt, zelfs na een snelle 0-2 voorsprong bij Dender, bijvoorbeeld. Is dat minder scherpte omdat de ploeg te sterk is voor de competitie, een soort gemakzucht, niet te diep wil gaan om scherp te zijn voor de vele Champions League-matchen? Maar goed, het staat wel weer gewoon aan de leiding.

Ik vond het wat verontrustend dat Club weer in de problemen kwam toen Kortrijk druk kwam zetten.

Al twijfel ik of Club helemaal klaar is voor dat kampioenenbal. In België zie je dat het de tegenstanders pijn doet als het een versnelling hoger gaat spelen, mede door die surplus aan individuele klasse. Maar Club heeft nog geen enkele wedstrijd 90 minuten goed gespeeld. Periodes in wedstrijden, zoals die 20 minuten in Kortrijk zaterdag. Maar tegen Dortmund zal het meer dan 90 minuten top moeten zijn, offensief en defensief. Want woensdag heeft de tegenstander meer kwaliteiten en zal Club zich dus moeten overtreffen. En ik vond het wat verontrustend dat Club weer in de problemen kwam toen Kortrijk druk kwam zetten. Ik ga ervan uit dat Dortmund dat ook zal doen en langer zal aanhouden. Ik geloof wel dat de groep de intensiteit, de motivatie, de concentratie kan brengen omdat het gewoon de Champions League is - waar de spelers toch naar uitkijken. Dus die knop omdraaien, zal wel lukken. Zoals dat bijvoorbeeld ook in de periode van Carl Hoefkens is gelukt, met de eerste overwintering ooit voor Club in de Champions League. Toen liep het in de eigen competitie ook veel stroever. Het wordt alvast een stevige challenge.

Wat kan Skov Olsen op het hoogste toneel?

Waardeverhoudingen

En zo lijkt het klassement toch alweer meer in zijn plooi te vallen. De grotere ploegen schuiven op, al zullen Gent en Antwerp - na een deugddoende thuiszege tegen Union, dat na drie wedstrijden zonder goal met losse flodders schiet momenteel - nu moeten bevestigen voor de race naar de top 6. Als ik verder het klassement bekijk: Dender zakt zoals verwacht wat weg. Charleroi staat er nog wel tussen, gedeeld derde met Anderlecht. Het programma is nog niet zo zwaar geweest, maar het pakt wel zijn punten. Alleen Union presteert dus minder. Ik vrees dat het deze keer toch aan kwaliteit heeft ingeboet.

Beerschot lijkt een vogel voor de kat. Benieuwd hoe lang Kuyt het zal uitzingen.

En in vergelijking met vorig seizoen is het vooral Cercle Brugge dat onderpresteert. Het staat voorlaatste met 4 punten. En zaterdag tegen Genk werden de Bruggelingen vaak kinderlijk voorbijgelopen. Het is een jonge ploeg ook en slikte ondanks een goede doelman toch al 13 tegengoals in 6 wedstrijden. Ook bij hen zijn er veel spelers vertrokken en de nieuwelingen kennen het specifieke systeem van de coach nog niet. Dat heeft tijd nodig. Tijd die er niet was door de Europese wedstrijden in de voorbereiding. Komt daar nog bij: er waren toch ook spelers en misschien ook de coach zelf die toen hoopten op een leuke transfer, maar dat is niet gelukt. Het zal dus snel moeten gaan, want enkel nog Beerschot staat onder Cercle in het klassement. Beerschot dat – zoals het gisteren ook weer speelde – een vogel voor de kat lijkt. Benieuwd hoe lang Dirk Kuyt het daar zal uitzingen.

Het is voorlopig een moeilijke promotie voor Kuyt.

Sleutelmatch Riemer

Ook bij Anderlecht blijft de druk op coach Brian Riemer toenemen, zeker na het 2-2-gelijkspel en het bijbehorende fluitconcert van de fans dit weekend.

De vraag is nu: hoe zwaar is de druk in de bestuurskamer? Even groot als bij de fans? Dan wordt het moeilijk. De namen van René Weiler en Luka Peruzovic werden al vaker genoemd. Dat zijn twee trainers die goede resultaten haalden, maar het voetbal was slecht en die coaches overleefden het toch niet. En daarmee schermt Brian Riemer ook al ruim een jaar. Maar als je pas in de toegevoegde tijd wint tegen een B-ploeg van STVV, daarna thuis gelijkspeelt tegen OH Leuven en nu tegen Westerlo - met vooral de manier waarop - dan moet het dringend beter. Dat zeggen we eigenlijk al een jaar, maar ik zie geen of nauwelijks beterschap. Morgen wordt alvast een mooie uitdaging, want dan werkt Anderlecht zijn inhaalwedstrijd af tegen Genk. De ploeg met die leuke voetballertjes, die ze in het Lotto Park zelf zo graag zien. Dat lijkt mij een sleutelwedstrijd voor Anderlecht en voor Brian Riemer als hoofdcoach. Want van de fans kun je niet winnen, van de scheidsrechter evenmin, enkel van de tegenstander wel.



