Miron Muslic is hard voor zijn spelers: "Het is een wekelijks patroon, we kunnen niet meer verdedigen"

Cercle Brugge zit in de hoek waar de klappen vallen. De Vereniging verloor afgelopen zaterdag van KRC Genk met 2-3, maar de score gaf het niveauverschil niet weer. "We hadden 6 of 7 goals kunnen slikken", zag coach Miron Muslic.

Het gezicht van Miron Muslic na de nederlaag van Cercle Brugge tegen KRC Genk stond op onweer. "Het is ook absoluut een terechte nederlaag", was de coach van Cercle eerlijk. "We kunnen gewoon niet meer verdedigen."

Muslic nam geen blad voor zijn mond. "Het is niet de eerste keer dat we 3 goals slikken en het hadden er tegen Genk zelfs 6 of 7 moeten zijn. Boos? Ik ben boos omdat het wekelijks een terugkerend patroon is: Warleson moet ons altijd redden."

Cercle verloor de afgelopen weken met Jesper Daland en Boris Popovic 2 vaste waardes achterin. Mede door de blessure van Edgaras Utkus is de spoeling achterin wel heel dun geworden.

"De laatste tijd is er veel veranderd en daar kunnen we op dit moment niet goed mee om. Christiaan Ravych is de enige die speelt zoals een verdediger moet spelen en dat is een probleem."