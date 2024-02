Anderlecht heeft aan 6 dolle minuten genoeg om STVV te kloppen en houdt zo Union in het vizier

Anderlecht schakelde kort na de rust een versnelling hoger en keerde in een mum van tijd de rollen helemaal om. Na amper vier minuten trok de paars-witte wervelwind zich op gang. Verschaeren bracht de bal voor doel en daar kon Hazard zowaar koppen tussen Vanwesemael en Van Helden. De bal ging na de stuit over de grabbelende Suzuki in doel.



Minder dan drie minuten na die gelijkmaker stond Anderlecht al op voorsprong. Opnieuw lag Verschaeren aan de basis met een knappe voorbereiding en Stroeykens liet Suzuki kansloos achter met een quasi perfecte plaatsbal.



STVV kreeg geen tijd om te bekomen. De 2-1 was amper verteerd of een ontketend Anderlecht sloeg opnieuw toe. Hazard lanceerde Dreyer op rechts en op diens aangeven kon Dolberg makkelijk scoren. Voor de Deen de tweede match op rij waarin hij raak treft na een droogte van bijna twee maanden.



De bezoekers probeerden toch nog een vuist te maken: een afstandsschot van Zahiroleslam ging nipt over, ééntje van de Delorge kuste bijna de paal. Een kwartier voor het einde mochten de boeken definitief toe. Hazard werd in de zestien aangetikt door Van Helden en invaller Vazquez maakte er vanaf de penaltystip 4-1 van.



In de slotfase mocht ook Schmeichel zich nog in de kijker spelen bij Anderlecht. De Deense doelman hield Ito van een treffer en pakte ook bij een schot van Bertaccini uit met een prima redding. Anderlecht kan zo met vertrouwen toeleven naar de klassieker tegen Club Brugge komende zondag.