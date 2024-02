Pover Antwerp lijdt eerste thuisnederlaag tegen KV Mechelen na dure penaltymisser Alderweireld

Antwerp heeft zaterdag zijn ongeslagen status in eigen huis verspeeld. Een slappe landskampioen ging kopje-onder tegen KV Mechelen na een goal van Kerim Mrabti. Toby Alderweireld had eerder de 1-0 aan de voet, maar gleed uit bij zijn strafschop en miste.

Vlak voor de pauze was er dan toch nog even opschudding op de Bosuil. Bij een hoekschop ging Vincent Janssen tegen de grond na een lichte slag van Slimani . Scheidsrechter De Cremer twijfelde niet en wees naar de stip. Een strenge beslissing, maar zeker geen clear error.

Zowel Antwerp als Mechelen zijn het jaar goed begonnen, met respectievelijk 12 en 11 op 15. Dat vormpeil vertaalde zich nochtans niet naar het veld. Beide teams toonden goede bedoelingen en bij momenten goed voetbal, maar in de zone van de waarheid was het vaak wat te slordig.

Mechelen pakt zo 14 op 18 en snuffelt zelfs aan PO-1. Antwerp pakt geen eerste 12 op 12 van het seizoen en verliest voor het eerst in bijna een jaar nog eens in eigen huis.

In het absolute slot trokken de bezoekers de loopgraven in, maar ook dan kon de ploeg van Mark van Bommel niets meer veranderen aan de stand.

Vlak na rust vond de Zweed op aangeven van de Algerijn nog de paal, maar enkele minuten later was het op dezelfde manier wel prijs. Mrabti trapte de bal keihard in het dak van het doel.

Mark van Bommel (trainer Antwerp): "We hebben gemiddeld gespeeld. Het was te voorspelbaar en we misten ook een tikkeltje geluk. De voorbije weken hebben we fantastisch gespeeld en dat hebben we vandaag niet kunnen herhalen."

Jelle Bataille (Antwerp): "Het is teleurstellend. We laten het na om die 12 op 12 te pakken. Het is natuurlijk jammer van die penalty, maar volgens mij hebben we te weinig echte kansen gecreerd. We kozen te snel voor het afstandsschot op doel omdat dat in het verleden wel heeft gewerkt."

Islam Slimani (Mechelen): "Ik ben blij dat ik het team heb kunnen helpen. Ik ken de Belgische competitie natuurlijk al en kan me dus snel aanpassen. We hebben gespeeld zoals het moet en verdienen deze overwinning."

Besnik Hasi (trainer Mechelen): "We zijn aan het groeien als ploeg. Eerst zorgden we voor stabiliteit en nu zijn de resultaten er ook. Ik ben erg trots op mijn spelers. We hadden zelfs meer goals kunnen scoren."