Vandenbempt doet petje af voor Antwerp en Van Bommel: "28 punten op Bosuil zijn geen toeval"

In zijn wekelijkse terugblik op het voetbal in de Jupiler Pro League doet Peter Vandenbempt zijn petje af voor Antwerp-coach Mark van Bommel. Onze commentator is minder onder de indruk van de T1 van Club Brugge. Standard acht hij stilaan rijp voor de strijd tegen de degradatie.

"Van Bommel boekt een mooie overwinning voor het voetbal"

Antwerp einde 2 - 1 Club Brugge

De Bosuil stond nog een keer in brand gisterenmiddag na de overwinning van Antwerp tegen Club Brugge met twee goals in het slot. Stadions en supporters winnen geen wedstrijd, maar je kan niet ontkennen dat de Bosuil een grote rol heeft gespeeld. Voor Antwerp-spelers is het onmogelijk om de handdoek te gooien voor er is afgefloten. Elke voorzet, elke corner en elke tackle wordt bejubeld.

Het is dus geen toeval dat het zeer wispelturige Antwerp 28 punten pakt in eigen huis en maar 13 op verplaatsing in evenveel wedstrijden.

Club Brugge was baas in Antwerpen, maar de bezoekers hebben zelf een opening gelaten en daar heeft Mark van Bommel van geprofiteerd. Hij voerde alweer goede wissels door én hij hield Toby Alderweireld na de 1-1 toch nog voorin.

En dat met een ploeg die door transfers en blessures niet meer op z'n sterkst staat. Straf en een mooie overwinning voor het voetbal.

Voor alle duidelijkheid, hoogstaand voetbal hebben we niet gezien, maar door de strijd en de inzet was het toch de moeite.

Top 6 Jupiler Pro League: thuiswedstrijden team matchen punten 1. Union 12 31 2. Anderlecht 12 30 3. Antwerp 12 28 4. Club Brugge 12 24 5. KAA Gent 12 23 6. Cercle Brugge 12 22

"Teleurstellend hoe Club Brugge de wedstrijd loslaat"

Een week geleden zei ik nog dat Club Brugge de grote uitdager van Union zou worden. Dat had vandaag nog altijd zo moeten zijn, maar het leverde in een week 5 punten in op Union. Zo gaat het niet lukken.

Club Brugge was lang de betere ploeg. Met een sterke Hans Vanaken had het de wedstrijd onder controle.

Toch liet het de wedstrijd zelf los. Hoe Club Brugge achteruit kroop en stopte met druk te zetten, dat vond ik teleurstellend. Zo bracht het Antwerp weer in de match.

Ronny Deila heeft de voorbije weken een nieuw realisme gepredikt. Hij voert verdedigende wissels door om een resultaat vast te houden.

Nu bracht hij ook Boyata in, een speler die al sinds 1 oktober geen competitiewedstrijd gespeeld had. Met z'n vijven kropen ze achterin, dat vond ik niet goed gedaan.

De voorbije week werd een nachtmerrie voor Club Brugge. De bekerwedstrijd woensdag wordt een scharniermoment.

Play-downs voor Standard?

RWDM einde 2 - 2 Standard

Standard heeft een horrorweek achter de rug. Het team zakt almaar dieper weg in het klassement: naar de 11e plaats. Enerzijds is het ondenkbaar dat Standard play-downs moeten spelen, maar anderzijds ook realistisch.

Ivan Leko is messcherp voor zijn spelers. Hij hekelt het slechte voetbal, de mentaliteit en de fighting spirit die er nauwelijks was. Daarbovenop worden de spelers te laat betaald en zijn de fans boos.

Alles is in Luik aanwezig om van Standard een volwaardige kandidaat te maken voor een plaats in de play-downs.

Samen met Charleroi, want de andere ploegen onderin winnen wel. Westerlo heeft dat gedaan, OHL pakt 6 op 6, Eupen wint wedstrijden en Kortrijk heeft een nieuw elan gevonden.

Alleen Standard en Charleroi zijn in een negatieve spiraal beland. Nu voetbalt Standard tegen OHL en Westerlo, later volgen nog Union, Gent en Genk.

Het zou dus kunnen dat de traditieclub Standard op zijn 125e verjaardag moet knokken om in de hoogste afdeling te blijven.