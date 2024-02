Ivan Leko na 2 op 12 met Standard: "We moeten meer ballen tonen op het veld"

Standard zit in de hoek waar de klappen vallen en dat merkt ook Ivan Leko. De Kroaat is nog altijd op zoek naar zijn eerste zege met Standard en wil zijn ploeg anders zien spelen. "Na slechte passes verliezen we het vertrouwen."

Ook op bezoek bij RWDM kon Ivan Leko niet zijn eerste overwinning boeken als coach van Standard. Zo blijft hij achter met 2 op 12 na duels met Kortrijk, Cercle Brugge, Antwerp en RWDM.

"We verdienden meer punten uit onze vorige matchen, maar tegen RWDM was het onze slechtste wedstrijd sinds ik hier ben", was de Kroaat eerlijk in zijn analyse. "Gelukkig konden we nog een punt redden."

Leko was niet tevreden met de prestatie van zijn ploeg. "We maakten zo veel technische fouten, passes van 10 meter die mis gingen en we gaven zo veel counters weg tegen een ploeg die nauwelijks druk zet. Ik ben ontgoocheld over de prestatie én het resultaat."

"We hebben niet gespeeld zoals Standard moet spelen. Zeker na de blessure van Alzate voelde je de stress in de ploeg. We verloren de balans in de ploeg en de controle over de wedstrijd."

De coach van Standard zag dat de stress zijn spelers verlamde. "Een paar slechte passes en spelers verliezen het vertrouwen. Dan begin je je weg te steken en probeer je niet meer om initiatief te nemen. Dat is slecht voor de speler en het team."

Door de slechte resultaten is Standard verwikkeld in de degradatiestrijd. "We hebben onszelf in deze positie gezet, daar moeten we nu mee omgaan", heeft Leko een boodschap voor zijn spelers. "We moeten meer ballen tonen op het veld."