Wéér geen overwinning voor Leko: Standard komt met de schrik vrij tegen RWDM na bizarre ontknoping

De zenuwen stonden strak gespannen in het Edmond Machtensstadion. De belangen waren dan ook enorm, voor RWDM en zeker ook voor Standard. Slechts drie punten scheidden de Rouches en de gevaarlijke dertiende plek.

De bezoekers begonnen wel beter aan de wedstrijd en konden bij hun eerste kans al vieren. Kanga knapte het zware werk op in de opbouw, kaatste met Price en schoof de 0-1 voorbij Defourny. Een enorme opluchting voor Standard, maar gemakkelijker voetballen lukte niet.

Terwijl Alzate met een heupblessure naar de kleedkamer moest, kwam RWDM opzetten. Vervanger Kawabe was nog niet klaar en met een mannetje meer was er ruimte voor Biron om staalhaard raak te schieten. Even voor die 1-1 had Adaramola al een enorme kans voorlangs gestuurd.

De rest van de eerste helft was hoofdzakelijk voor de thuisploeg. Een afgeweken schot van Mercier hobbelde nipt naast en Biron had net wat te veel tijd nodig om af te drukken. Aan de overzijde was er enkel wat dreiging van de bezige Kanga.

De tweede helft volgde een gelijkaardig scenario, met een vroege kans voor Standard. Na onhandig balverlies van Adaramola stuitte Kanga op de uitgekomen Defourny. Daarna was het opnieuw de beurt aan RWDM.

Carlos Alberto vond na een subtiel tikje van Mercier Bodart op zijn weg. De Luikse doelman had even later meer moeite met een dwarrelende voorzet en mocht blij zijn dat Mercier over ramde. Dan volgde een halfuurtje zonder doelgevaar.

Met heel wat invallers en nieuwkomers tussen de lijnen kwam de boel plots los. Tien minuutjes voor affluiten leek Camara RWDM aan een levensbelangrijke driepunter te helpen. Hij werkte af met een listig schotje in de korte hoek.

De vreugde van de thuisploeg was van korte duur, want Standard kwam met de klap weer gelijk. Een slecht gemikte volley van Dewaele flipperde via het been van aanwinst Yeboah tegen de netten. 2-2 dus, en een puntendeling die geen van beide ploegen vooruit helpt.