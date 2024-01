Niet Leko, maar Alexandersson viert bij debuut: hekkensluiter KV Kortrijk begint 2024 met zege tegen Standard

Pas in het slot drong Standard nog aan. Invaller Perica kopte te zwak, Price en Ohio vonden het doel niet in een laatste heet standje. Zo bleef Ivan Leko in zijn eerste match met lege handen achter. KV Kortrijk boekte zijn eerste zege in 3 maanden, een mooie start voor coach Freyr Alexandersson.

Na 20 minuten nam de thuisploeg dan toch het commando over, maar Ivan Leko had al snel door dat hij nog werk heeft met de afwerking. Fossey, Price, Balikwisha en Sowah kregen allemaal (halve) kansen, maar scoren lukte niet.

Op het veld lieten de Standard-spelers evenwel minder vuurwerk zien. Het was zowaar KV Kortrijk dat de betere kansen versierde in de openingsfase. Felipe Avenatti probeerde te mooi af te werken, zonder succes.

Een betere manier om aan zijn JPL-avontuur te beginnen kon Freyr Alexandersson zich niet bedenken. "0-1 tegen Standard, een clean sheet... Qua resultaat kon het niet beter zijn", opende de IJslander.

Maar de Kortrijk-coach was niet alleen tevreden over het resultaat: "De werklust, de defensieve patronen, we waren tactisch sterk, mentaal ook. Het geloof was er, meer kon ik nog niet vragen."

"We hebben meer tijd nodig om het technische aspect bij te schaven, maar eerst moeten we het geloof aanwakkeren en de jongen laten samenwerken. Dit was een goede eerste stap waarop we kunnen voortbouwen."

Dat KV Kortrijk op het einde voor een defensieve aanpak koos, vond Alexandersson geen schande. "Verdedigen maakt deel uit van het voetbal. We moeten nu niet romantisch zijn, we moeten genadeloos zijn. We mogen niet naiëf zijn, we moeten punten pakken."