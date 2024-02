Invallers Corbanie en Ondrejka knallen Antwerp in dolle slotfase naar zege tegen Club Brugge

zo 4 februari 2024 15:32

Antwerp einde 2 - 1 Club Brugge 20' - Geel - Vincent Janssen 25' - Geel - Hugo Vetlesen 25' - Geel - Michal Skóras 45+1' - Geel - Igor Thiago 54' - Doelpunt - Maxim De Cuyper (0 - 1) 72' - Verv. Philip Zinckernagel door Dedryck Boyata 78' - Verv. Jelle Bataille door Jacob Ondrejka 82' - Geel - Dedryck Boyata 85' - Verv. Chidera Ejuke door Victor Udoh 85' - Verv. Mahamadou Doumbia door Kobe Corbanie 86' - Doelpunt - Kobe Corbanie (1 - 1) 88' - Verv. Andreas Skov Olsen door Ferran Jutglà 90+7' - Verv. Maxim De Cuyper door Denis Odoi 90+9' - Doelpunt vrije trap - Jacob Ondrejka (2 - 1) 90+12' - Geel - Arbnor Muja Jupiler Pro League - speeldag 24 - 04/02/24 - 13:31 time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 54' Maxim De Cuyper 0 - 1 Maxim De Cuyper 54' 86' Kobe Corbanie 86' Kobe Corbanie 1 - 1 90+9' Jacob Ondrejka 90+9' Jacob Ondrejka 2 - 1

Memorabele middag op de Bosuil. Tegen Club Brugge leek Antwerp lange tijd op weg naar een nederlaag. Tot jeugdproduct Kobe Corbanie in het slot met een geweldige knal voor de gelijkmaker zorgde. In minuut 99 - er was een lange pauze na een zorgwekkende val van De Cuyper - keerde invaller Ondrejka de scheve situatie helemaal om. Is het nu weer crisis bij Club?

Antwerp - Club Brugge in een notendop:

Sleutelmoment: Diep in de extra tijd gaat Antwerp nog met de volle buit lopen. Mignolet laat zich verrassen op een vrije trap van Ondrejka en het Bosuilstadion ontploft.





Janssen redt Antwerp twee keer

Veel strijd, veel overtredingen en amper doelgevaar. De eerste helft van deze topper was allesbehalve beklijvend. Op een korte opflakkering van Antwerp na dicteerde Club Brugge de wet, maar overdonderend was het overwicht niet.



Antwerp kwam wel twee keer goed weg op een hoekschop. Na amper vijf minuten was Janssen de redder in nood toen hij een kopbal van Meijer van de doellijn haalde. Met de rust in zicht herhaalde de Nederlander dat kunstje toen Doumbia de bal ongelukkig richting eigen doel devieerde.



Pas op het einde van de eerste helft kon de thuisploeg daar iets tegenoverstellen. Op een diepe pass van Janssen schudde Ilenikhena Spileers gezwind van zich af en de weg naar doel lag plots open. Onder druk van de goed teruggekeerde Mechele besloot de Antwerp-spits al vallend over.

Corbanie en Ondrejka zetten scheve situatie recht

Ook in de tweede helft schoot Club het best uit de startblokken en na 10 minuten werd dat beloond. Butez kon een schot van Skov Olsen nog keren, maar was kansloos bij de herneming van De Cuyper.



Club slaagde er niet in om die voorsprong uit te diepen en beleefde een dramatische slotfase. Het uitvallen van Zinckernagel kondigde de Brugse neergang aan. In de slotfase gooide Van Bommel Corbanie in de strijd en die liet het Bosuilstadion ontploffen met een pracht van een gelijkmaker. Mignolet was kansloos tegen het heerlijke afstandsschot.



Een domper voor Club en het werd nog erger toen ook doelpuntenmaker De Cuyper op de draagbaar afgevoerd moest worden. Een gelijkspel leek in de maak, maar dat was buiten Ondrejka gerekend. Diep in de extra tijd nam de invaller Mignolet te grazen met een vrije trap.



Opnieuw puntenverlies dus deze week voor Club Brugge, na de puntendeling tegen KV Kortrijk. Na het laatste fluitsignaal kreeg Vanaken bovendien nog rood, toen hij hevig ging protesteren bij scheidsrechter Vergoote.

Corbanie: "Moment om niet snel te vergeten"

Kobe Corbanie (Antwerp): "Vanaf het moment dat ik aanlegde, wist ik dat het ofwel een hele mooie redding van Mignolet ging worden of een doelpunt. Het is mijn eerste doelpunt en wat voor één. Ik wist niet hoe ik moest reageren. Ik liep naar mijn physical coach, want met hem doe ik veel extra werk en daar komt dit soms ook in voor. Ik ben heel blij dat ik zo'n doelpunt kon maken. Tegen één van de beste doelmannen van het land. Dit is een moment om niet snel te vergeten. Hoe vaak ik mijn doelpunt nog ga bekijken? Ik ga er geen getal op plakken, maar het zal veel zijn."





Jacob Ondrejka (Antwerp): "Na veel blessureleed terugkomen en hier de winning goal maken, het is ongelofelijk. Ondanks de achterstand geloofden we erin. Ook op bank wist ik dat we zouden scoren als we bleven drukken. Voor mij was het belangrijk om het verschil te maken bij mijn invalbeurt. Ik ben heel blij voor het team en mezelf. Ik ben lang weggeweest, heb drie tot vier maanden afgezien en ben blij dat ik nu terug ben. Ik heb al eens gescoord op een vrije trap in Zweden, dus ik wist wat ik moest doen. Ik heb hierop getraind, het is mooi om dan ook te bewijzen dat je het kan."