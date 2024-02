Extra kopzorgen voor Club na wegvallen van 4 sleutelspelers: "Pfff, dit kunnen we écht missen"

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen ( 𝕏 ). U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

"Het was heel frustrerend om naar die tackle op Zinckernagel te kijken", zuchtte Club-coach Deila na de wedstrijd. "Dat is dan een gele kaart en wij krijgen nog rood ( Hans Vanaken in het slot, red. )? Dat begrijp ik toch niet. Heel vreemd."

Blauw-zwart gaf de overwinning in het slot nog helemaal uit handen tegen Antwerp . Een pijnlijke ondergang die mede getekend werd door het uitvallen van twee Brugse sleutelspelers.

Het ging van kwaad naar erger voor Club Brugge in het Bosuilstadion.

Toch zou Deila zich in de 98e minuut - toen het al 1-1 was geworden - nog eens in de haren moeten krabben.

Maxim De Cuyper kwam na een kopduel hard neer op zijn rug. Opnieuw was duidelijk dat het ernstig was. De medewerkers van het Rode Kruis snelden meteen in actie en brachten een nekbrace aan bij de Brugse verdediger, die eveneens op een drager afgevoerd moest worden.

"Hoe het nu met beide spelers is? Maxim (De Cuyper, red.) werd meteen naar het ziekenhuis gevoerd om zijn nek te controleren. Net zoals Philip (Zinckernagel, red.), die hechtingen nodig had", verduidelijkte Deila.