Antwerp stelt fans gerust na bloedrode jaarrekening: "De fundamenten staan er"

Met een verlies van 46,5 miljoen euro op zijn jaarrekening van 2022-2023 is Antwerp veruit de slechtste leerling van de klas. Toch probeert de landskampioen zijn fans gerust te stellen. "De omschakeling naar een zelfbedruipend model kost tijd."

Nooit boekte een Belgische club een groter verlies dan Antwerp. In het seizoen 2022-2023 moest het maar liefst een verlies van 46,5 miljoen euro in de boekhouding noteren.

Met een kapitaalsverhoging van 46,8 miljoen euro fietste eigenaar Paul Gheysens dat gat wel dicht, maar de verliescijfers baren zorgen. Hoeveel geld kan de Ghelamco-baas nog in de landskampioen pompen?

"De omschakeling om minder afhankelijk te worden van de eigenaar en naar een zelfbedruipend model kost tijd en brengt de nodige moeilijkheden met zich mee", schrijft Antwerp in een mededeling om zijn fans gerust te stellen.

"In het huidige seizoen 23-24 zijn heel wat targets gehaald – kwalificatie Champions League en de transfers van Gaston Avila en Arthur Vermeeren – wat voor het huidige seizoen tot mooie resultaten zal leiden."

"Die cijfers hebben echter geen enkele impact op het seizoen 22-23. Het grote verlies in seizoen 22-23 is daarom volledig opgevangen door een kapitaalsverhoging waardoor de club over een positief eigen vermogen blijft beschikken."

Antwerp benadrukt nog eens dat het financieel meer onafhankelijk wil worden van zijn eigenaar. "Hiervoor blijven Europese inkomsten, uitgaande transfers en infrastructuur zeer bepalende parameters. Er staat terug een mooie, sterke club met nationale uitstraling. De fundamenten staan er."

Volgend seizoen zal de jaarrekening van Antwerp er in elk geval positiever uitzien. De landskampioen streek 30 miljoen inkomsten op in de Champions League en zag Gaston Avila en Arthur Vermeeren voor een mooie som vertrekken. "RAFC beschikt dan ook over een solide basis", besluit de kampioen.