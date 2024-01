Nieuwe CEO Piet Vandendriessche moet voetbalbond uit woelige wateren sturen: "Geen organisatie in crisis"

vr 26 januari 2024 14:47

Piet Vandendriessche is aan zijn termijn begonnen als CEO van de Belgische voetbalbond. De nieuwe sterke man van de KBVB ziet zichzelf als "bruggenbouwer" en wil het Belgische voetbal in al zijn aspecten laten opleven. "Hier en daar zal ik accenten leggen, maar de voetbalbond is als organisatie niet in crisis", verzekert hij na een woelige periode. Ook de supportersprotesten én de bondscoach kwamen ter sprake.

"Ik breng toch wel wat ervaring mee bij het leiden van grote organisaties. Er is wat rust en stabiliteit nodig na een woelige periode het voorbije jaar." Zo verklaart Piet Vandendriessche waarom hij gekozen werd als nieuwe CEO - en opvolger van Peter Bossaert - van de Belgische voetbalbond. "Ik ben waarschijnlijk niet zo'n goede politicus", gaat hij voort. "Maar ik ben wel iemand die graag met mensen werkt en er graag naar luistert." Volledige transparantie is zijn motto, bruggenbouwer eveneens. Vandendriessche - tot voor kort topman bij Deloitte Belgium - wil werk maken van goede relaties met de Pro League, UEFA en FIFA. "En dat ik geen specialist ben in het voetbal? Hier lopen er genoeg rond. Het gaat in zo'n organisatie om de juiste mensen op de juiste plaats én een goede samenwerking."

Dit huis staat er, heeft stevige fundamenten en heeft al heel wat stormen doorstaan. Piet Vandendriessche

Al is de Belgische voetbalbond niet zomaar een organisatie. Peter Bossaert werd ontslagen door een buitenproportionele loonaanpassing. "We smijten ons geld niet uit ramen", verzekerde interim-CEO Manu Leroy later. Dat wil ook Vandendriessche niet doen: "Elke organisatie moet zuinig omspringen met het budget. Al kreeg ook elke organisatie te maken met hogere kosten, onder meer door indexering van lonen." Dus zijn grote herstructureringen niet meteen aan de orde. "Mijn indruk is zeker een positieve indruk", zegt hij. "Dit huis staat er, heeft stevige fundamenten en heeft al heel wat stormen doorstaan. Hier en daar zullen wat accenten gelegd worden, maar de voetbalbond is geen organisatie die in crisis is." Wel hoog op de prioriteitenlijst: de Belgische arbitrage en het WK vrouwenvoetbal van 2027. "Voor dat eerste ligt er een degelijk strategisch plan op tafel en heb ik het volste vertrouwen in onze scheidsrechters", besluit Vandendriessche.

Rood licht voor "supporters", groen voor Tedesco

"Mijn hart bloedt als ik dat geweld zie", zegt Piet Vandendriessche over de supportersprotesten die het Belgische voetbal dit seizoen teisteren. "Het zijn mensen die zich supporter noemen, maar dat niet zijn. Zij geven een slecht beeld van het voetbal." "Het is een probleem waar we niet alleen in België, maar ook in de rest van Europa, mee te maken krijgen. Alle stakeholders moeten samenwerken om het op te lossen." Het volgende agendapuntje is dus al gezet.

We hebben duidelijk de wil om Tedesco hem verder te gaan. Piet Vandendriessche