Interim-CEO Leroy wil na chaos bij KBVB weer vooruit: "We smijten het geld hier niet door de ramen"

Na de chaos van de voorbije maanden wil de KBVB opnieuw vooruit. Met Pascal Van Damme als voorzitster waait er een nieuwe wind, Manu Leroy neemt voorlopig de honneurs waar als CEO ad interim. "Als het over de bestuurskamer gaat, is dat een teken aan de wand dat het niet goed zit."

Uit de luwte

De KBVB kwam de voorbije weken en maanden niet bepaald positief in het nieuws. Interne onenigheden leidden eerst tot het ontslag van CEO Peter Bossaert, later werd ook voorzitter Paul Van den Bulck naar de uitgang geleid na een klachtenbrief.

"Het zijn woelige weken geweest, die geen schoonheidsprijs verdienen", blikt interim-CEO Manu Leroy terug. "Maar we kijken ernaar uit om nu met voorzitster Pascale Van Damme samen te werken. Het is een leuke vrouw met een stevig curriculum." "Ook de symbolische waarde van haar als eerste vrouwelijke voorzitter mogen we niet vergeten."

"We hebben de voorbije jaren altijd in de luwte gewerkt", gaat Leroy voort. "Wanneer het dan plots over de bestuurskamer gaat, is dat een teken aan de wand dat het niet goed zit."

"Vanaf nu moet het gaan over de Red Flames en de Rode Duivels", hoopt Leroy. "Ik zou graag de bladzijde omslaan en vooruit kijken naar de wedstrijden van de Rode Duivels in juni."

Voorzitter Van den Bulck duwde CEO Bossaert naar de uitgang, maar moest wat later zelf opkrassen.

Nood aan transparantie?

Ondertussen is er een audit ingesteld naar de interne werking van de KBVB. Maar dat baart Manu Leroy geen zorgen.

"Zo'n audit is de normaalste zaak van de wereld in het bedrijfsleven", legt hij uit. "Financieel worden we meermaals per jaar doorgelicht. We hebben de voorbije jaren goed werk geleverd." "Of het nog beter kan? Altijd." "Met de Pro League, Voetbal Vlaanderen en het ACFF trekken we allemaal aan hetzelfde zeel om het voetbal vooruit te helpen. Meestal hebben we dezelfde belangen, soms ook tegengestelde."

De kans bestaat wel dat ik me kandidaat zal stellen voor de functie van CEO om het geleverde werk verder te zetten. Manu Leroy, CEO ad interim bij de KBVB