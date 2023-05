Peter Vandenbempt kadert onrust bij Belgische voetbalbond: "Ontslag verandert niets aan spanningsveld"

Niet vergeten: de klachten die tegen hem zijn ingediend – intern en extern – voor intimidatie en pestgedrag. Dat is natuurlijk ook niet min, of ze nu terecht zijn of niet. Het is voor het imago van de voetbalbond beter dat hij zelf vertrekt dan dat er een stemming of procedure van komt.

Paul Van den Bulck heeft vastgesteld dat in deze omstandigheden, met een duidelijk onherstelbare vertrouwensbreuk, de samenwerking met de leden van het directiecomité onmogelijk was.

Het is niet dat het vertrek van Paul Van den Bulck alle problemen heeft opgelost, want dat spanningsveld met de directie aan de ene kant en de raad van bestuur aan de andere, is er nog altijd.

Eenvoudig gezegd: de directie wil graag blijven werken zoals het dat de afgelopen 5 jaar gedaan heeft, met een grote mate van onafhankelijkheid. De raad van bestuur wil – ook zonder Van den Bulck – het tegenovergestelde. Die wil meer controle en scherper toezicht op de werking.

Het is opvallend dat ze het allebei over "good governance" hebben. Alleen is het duidelijk dat ze het niet eens zijn over wat dat precies inhoudt.

In elk geval: de audit over de werking van de voetbalbond zal plaatsvinden zoals gepland. Daarin zal moeten blijken wie goed en correct werk leverde de afgelopen jaren. En voor wie dat niet het geval is, zal moeten vertrekken, vrees ik.

Het laatste woord is er nog niet over gezegd.