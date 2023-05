Paul Van den Bulck neemt ontslag als voorzitter voetbalbond na klachtenbrief

Het blijft onrustig bij de Belgische voetbalbond. Voorzitter Paul Van den Bulck heeft zelf een stap opzijgezet nadat hij deze week onder vuur was komen te liggen. In een uitgebreide brief deed het directiecomité van de KBVB zijn beklag over de werkwijze van Van den Bulck. Na het ontslag van CEO Peter Bossaert is dit de tweede topman die op korte tijd vertrekt bij de bond.