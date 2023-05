Hoe de voorzitter van de Belgische voetbalbond zich onmogelijk maakte: "Waar zal dit eindigen?"

De groep van zes, met onder meer interim-CEO Manu Leroy, noemt het zelf "een diepe vertrouwenscrisis" in de bewuste brief.

Directiecomité in de brief

Zo verwijst de brief naar een meeting begin mei, waarin de voorzitter "op een denigrerende en intimiderende wijze" tegen anderen sprak. "Een manier van handelen die de voorbije 5 jaar op de KBVB niet vertoond is en die indruist tegen de waarden en normen."

"Dit totale gebrek aan transparantie is manifest in strijd met de regels van goed bestuur."

Ook opvallend: Van den Bulck doet steevast een beroep op een extern advocatenkantoor, zoals bij het ontslag van Bossaert of om tijdens een vergadering de directeur juridische zaken van de KBVB in vraag te stellen. "De briefing aan, en de rol van dit advocatenkantoor in de raad van bestuur, is blijkbaar het exclusieve terrein van de voorzitter", valt er te lezen.

2 directieleden thuis op doktersbevel

"Wij stellen ons de vraag of de voorbije maanden beslissingen genomen zijn geweest op basis van persoonlijke conflicten, in plaats van rekening te houden met het algemeen belang van de KBVB."

Verderop in de brief herhaalt het directiecomité nog eens zijn bezorgdheden.

Twee collega’s zijn ziek thuis, waardoor we van 7 naar 4 directieleden zijn herleid. We vragen ons af waar dit zal eindigen.

In een volgend punt vrezen de initiatiefnemers dat de continuïteit van de operationele werking in gevaar komt.

"De impact van het evidente wantrouwen en het extreme formalisme is gigantisch", klinkt het.

Door de aanpak van de voorzitter zouden twee directieleden op doktersbevel thuis gezet zijn.

Tot slot benadrukt de groep zijn loyaliteit en inzet voor de Belgische voetbalbond, "maar onder deze omstandigheden is dat niet houdbaar".

De raad van bestuur is niet onverdeeld gelukkig met de demarche van het directiecomité en wil vooral imagoschade voorkomen door opnieuw een gedwongen ontslag.

Tegelijk beseft het wel dat er aan de top van de voetbalbond een onwerkbare situatie is ontstaan. Mede door - zoals in de brief duidelijk is geworden - het manifest gebrek aan people management van voorzitter Van den Bulck.



Zijn mandaat loopt in principe nog tot juni van 2024, toch is het maar de vraag of het nog wenselijk en/of houdbaar is dat Van den Bulck tot dan aanblijft.

Onze redactie contacteerde Van den Bulck, maar kreeg geen reactie.