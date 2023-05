Ons voetbal is doordrongen van snus, een verslavende en gevaarlijke hype: "De kleedkamer lag vol zakjes"

Iedereen kent het, niemand spreekt erover. In het voetbal is het extreem verslavende "snus" al jaren aan een stille opmars bezig. Ook in ons land zijn de tabaks- en nicotinezakjes bij elke eersteklasser te vinden. "Het is het eerste wat sommige spelers doen in de kleedkamer", zeggen insiders. Maar waarom? En zijn er ook gevaren?