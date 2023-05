Nieuwe crisis bij top voetbalbond: directie klaagt in brief aan raad van bestuur rol van preses Van den Bulck aan

In maart kwam de moeizame relatie tussen Bossaert en Van den Bulck, die nochtans 2 jaar geleden door Bossaert naar de KBVB werd gehaald, tot ontploffing.



De eerste verweet de tweede te veel inmenging. De twee kwamen steeds meer in aanvaring op elkaars terrein en twistten over bevoegdheden, het botste bij de opvolging van Roberto Martinez en het botste ook bij het nieuwe contract van Bossaert. De raad van bestuur voelde zich andermaal gepasseerd en stemde Bossaert weg.



Maar nu krijgt Van den Bulck, die sinds vorig jaar voorzitter is, van hetzelfde laken een pak van het directiecomité van de KBVB. De directie vindt dat de 58-jarige advocaat zich te veel moeit, waardoor de werking in het gedrang komt.



De situatie is ernstig: 2 directeurs zitten momenteel op doktersbevel thuis. Met de brief hoopt het directiecomité dat de raad van bestuur de boel kan ontmijnen.



Maar hoe dan? Over een maand zijn er voorzittersverkiezingen. De bal ligt in het kamp van de raad van bestuur om desgevallend met een nieuwe voorzitter de kalmte te laten terugkeren.