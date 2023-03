CEO Peter Bossaert ontslagen bij Belgische voetbalbond door Raad van Bestuur

KBVB-voorzitter Paul Van den Bulck kreeg het contract vorige maand onder ogen en zette er een advocatenkantoor op. Dat concludeerde dat het nieuwe contract "een inbreuk is op de ethische code en in strijd met de wetgeving en het reglement van inwendige orde".



Het nieuwe contract hanteerde een indexatie van zijn loon van 500.000 euro, maar vooral de nieuwe voorwaarden voor een loonbonus van 100.000 euro waren de bestuurders een doorn in het oog. Die bonus zou eigenlijk bijna verworven zijn.



Bossaert en het juridisch departement van de KBVB spraken tegen dat er inbreuken waren.



De relatie tussen Van den Bulck en Bossaert was al verzuurd – door terugkerende discussies over bevoegdheden – en dit was de druppel. De leden van de Raad van Bestuur voelden zich – en niet voor de eerste keer – buitenspel gezet door de CEO.



Gisteren kwam het tot een vervroegde bijzondere vergadering. Eerst mocht Bossaert zijn verhaal doen, nadien ging de Raad van Bestuur zonder hem door. Het was opvallend dat daar gisteravond of vannacht geen nieuws over naar buiten kwam, tot het persbericht vanochtend met het onmiddellijke ontslag van Bossaert.