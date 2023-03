Open oorlog bij Belgische voetbalbond: CEO en voorzitter lijnrecht tegenover elkaar na dispuut over loon

Het conflict bij de voetbalbond samengevat:

Voorzitter en CEO staan lijnrecht tegenover elkaar

Sindsdien is de relatie tussen Van den Bulck en zijn CEO slecht geworden en heerst er een openlijk conflict over mekaars functioneren. Beide verwijten ze de ander dat die zijn bevoegdheden te buiten gaat en zich op het terrein van de ander begeeft.

Paul Van den Bulck zetelt sinds juni 2021 als één van de twee onafhankelijken in de Raad van Bestuur, het resultaat van het streven van CEO Bossaert naar meer diversiteit aan de top van de Voetbalbond. Een jaar later werd de Brusselse advocaat van 58 jaar ook de nieuwe voorzitter.

Een zekere loonsbonus

Normaal komt het de RVB toe om de hoogte ervan te bepalen, nu volstaat het om drie criteria af te vinken. Namelijk: de Raad van Bestuur moet zes keer per jaar vergaderen, er moet door een externe partij jaarlijks een rapport opgesteld worden over Good Governance van de Bond en de inkomsten van UEFA en sponsoring moeten 15 miljoen bedragen.

Inbreuk op ethische code

Dit nieuwe contract werd niet voorgelegd aan de Raad van Bestuur, maar wel op verzoek van het management en naar eigen zeggen te goeder trouw ondertekend door de toenmalige bondsvoorzitter Robert Huygens en één van de ondervoorzitters, Michael Verschueren.

Van den Bulck heeft daarop een advocatenkantoor ingeschakeld om de zaak te onderzoeken. Dat kwam tot de conclusie dat wat gebeurd is "een inbreuk is op de ethische code" en "in strijd is met de wetgeving en het reglement van inwendige orde".

Een standpunt dat door het juridische departement van de bond op basis van conclusies van een ander advocatenkantoor formeel wordt tegengesproken. Leden van de Raad van Bestuur reageren verbijsterd op het nieuws en voelen zich niet voor het eerst buitenspel gezet door de CEO.

Op de Raad van Bestuur van woensdagavond zal moeten blijken of er inderdaad inbreuken zijn gepleegd.



En of er nog een basis is en voldoende vertrouwen voor een verdere samenwerking met Peter Bossaert.