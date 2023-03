Peter Vandenbempt over ontslag van CEO Bossaert: "Ongelukkige timing en grote imagoschade"

De Belgische Voetbalbond moet op zoek naar een nieuwe CEO na het ontslag van Peter Bossaert. Peter Vandenbempt analyseert in De Ochtend op Radio 1 het conflict aan de top van de bond. "Het ging ook over de manier waarop Bossaert het dossier-Martinez heeft laten aanslepen", klinkt het.

Peter Vandenbempt in een notendop:

"Zeer grote meerderheid stemde voor ontslag van Bossaert."

"Verschil in visie over hoe Raad van Bestuur en CEO zich tot elkaar verhouden."

"Onvrede bij profclubs over aanpak van dossier-Martinez."

"Raad van Bestuur kreeg steeds meer gevoel dat Bossaert eigengereid beleid voerde."

"De timing is ongelukkig en de imagoschade is zeer groot."

Dat het flink stormde aan de top van de voetbalbond was gisteren al duidelijk geworden. Vanochtend kwam dan het onvermijdelijke nieuws: CEO Peter Bossaert moet zijn boeltje pakken. "De vergadering begon gisteravond en heeft tot 1.15 uur vannacht geduurd. Er is dus flink gediscussieerd", weet Peter Vandenbempt. "Paul Van den Bulck, de voorzitter van de voetbalbond, en CEO Peter Bossaert hebben allebei hun uitleg kunnen doen. Daarover is dan stevig gediscussieerd en vervolgens is er een stemming geweest", schetst Vandenbempt het verloop van de avond.

Minstens 7 op 9 leden van de Raad van Bestuur hebben voor het ontslag gestemd. Dat is toch een zeer grote meerderheid. Peter Vandenbempt

Het resultaat van die stemming was overduidelijk: exit Peter Bossaert. "We kennen de uitslag van de stemming niet, maar je moet weten dat om over te gaan tot ontslag 7 van de 10 leden in de Raad van Bestuur moeten stemmen voor het ontslag", legt Vandenbempt uit. "Als je dan weet dat Bossaert zelf een van die 10 is, dan moet je eigenlijk al minstens 7 op 9 hebben om de CEO uit zijn functie te kunnen ontheffen. Dat is toch een zeer grote meerderheid."

(lees voort onder de foto)

Peter Bossaert en Paul Van den Bulck

"Verschil in visie"

Helemaal verrassend is het gedwongen vertrek van Peter Bossaert niet, want er zat al een poosje ruis op de relatie tussen de CEO en de Raad van Bestuur. "In eerste instantie zat het al scheef tussen Van den Bulck en Bossaert, dat was een soort persoonlijke vete geworden", weet Peter Vandenbempt. "Nochtans heeft Bossaert Van den Bulck, een advocaat van Congolese afkomst, destijds binnengehaald bij de bond, eerst als lid van de Raad van Bestuur en sinds vorig jaar als voorzitter." "Bossaert vond terecht dat er aan de top van de voetbalbond meer diversiteit moest komen. Zo zetelt er met Pascale Van Damme voor het eerst in 127 jaar nu ook een vrouw in de Raad van Bestuur."

Je kunt het samenvatten als een verschil in visie over hoe een Raad van Bestuur en een CEO zich tot elkaar verhouden, wie er wat moet doen. Peter Vandenbempt

De relatie tussen Van den Bulck en Bossaert was aanvankelijk dus goed, maar raakte nadien verzuurd. Waar is het misgelopen? "Je kunt het samenvatten als een verschil in visie over hoe een Raad van Bestuur en een CEO zich tot elkaar verhouden, wie er wat moet doen", legt Peter Vandenbempt uit. "Van den Bulck wilde gaandeweg meer inspraak, terwijl Bossaert vond dat een voorzitter vooral ceremonieel moest zijn en dat een Raad van Bestuur vooral moet controleren en zich niet te veel moet moeien." "Dat werd almaar conflictueuzer en ze verweten mekaar op elkaars terrein te komen." (lees voort onder de foto)

Peter Bossaert

De onvrede van de profclubs

Ook bij de leden van de profclubs binnen de Raad van Bestuur was er almaar toenemende onvrede over het functioneren van Peter Bossaert. Peter Vandenbempt: "Dat ging dan vooral over een hoge kostenstructuur, met heel veel uitgaven. Dat deed wat denken aan de periode Steven Martens, toen dat ook ontspoord is." "En het ging ook over de manier waarop Bossaert het dossier Roberto Martinez aangepakt heeft. Hij heeft dat veel te lang laten aanslepen. Hij had de bondscoach eigenlijk al moeten vervangen na het EK in 2021."

Het ging ook over de manier waarop Bossaert het dossier Roberto Martinez aangepakt heeft. Hij heeft dat veel te lang laten aanslepen. Peter Vandenbempt

"Toen de Belgen vorig jaar uitgeschakeld werden op het WK wilde Bossaert nog snel zijn poulain Jelle Schelstraete benoemen tot technisch directeur en wilde hij via een Zoom-meeting nog gauw het budget van 80 miljoen euro laten goedkeuren. Dat is toen op een njet gestuit", weet Peter Vandenbempt. "De Raad van Bestuur kreeg steeds meer het gevoel dat ze buiten alles gehouden werden en dat Bossaert een soort eigengereid beleid voerde, zonder veel respect voor de Raad van Bestuur." "Vooral vanuit de profclubs was er een zeer grote druk op Bossaert en Van den Bulck. De affaire met de contractaanpassing was finaal de druppel. Dat was de stok die Van den Bulck aangegrepen heeft om over te gaan tot de stemming van gisteren." (lees voort onder de foto)

Roberto Martinez en Peter Bossaert

"Ongelukkige timing en zeer grote imagoschade"

De Rode Duivels staan voor hun eerste 2 interlands onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco. De timing van de heisa aan de top van de voetbalbond is allerminst gelukkig en overschaduwt de focus op het sportieve. "Dat de timing zeer ongelukkig is, daar zijn ook degenen die vonden dat Peter Bossaert dringend moest vertrekken het wel over eens", weet Peter Vandenbempt. "De démarche van Paul Van den Bulck om op eigen initiatief een advocatenbureau in te schakelen, vonden ze al niet het meest geweldige idee. Het was een beetje onhandig, weliswaar met de beste bedoelingen."

De imagoschade voor de bond en voor Peter Bossaert is zeer groot. Peter Vandenbempt