Challenger Pro League gaat volgend seizoen van 12 naar 16 clubs: dit zijn ze

De zakkers: Oostende, Seraing en Zulte Waregem

Seraing werd allerlaatste en was al langer zeker van de degradatie. Zulte Waregem en Oostende streden tot het slot, maar zullen volgend jaar ook in 1B aantreden.

De ingrijpende beslissing van de Pro League om de competitieformats te veranderen veroorzaakte extra stress in de Jupiler Pro League. Niet één, maar drie ploegen moesten zakken.

KV Oostende moet volgend jaar noodgedwongen aantreden in 1B.

De stijgers: Patro Eisden, RFC Luik en Francs Borains

Ook drie nieuwkomers uit eerste nationale. Onder leiding van trainer Stijn Stijnen verzekerde Patro Eisden Maasmechelen zich als eerste van een ticket. De Limburgse ploeg zet zijn opmars verder, al zal de laatste speeldag beslissen over de titel.

RFC Luik is momenteel tweede met evenveel punten en maakt voor het eerst in meer dan 10 jaar zijn opwachting in 1B.

Francs Borains is de enige ploeg die voorlopig nog geen licentie heeft bemachtigd. De ploeg eindigde comfortabel derde en wacht nog op groen licht. Al zou dat in principe slechts een formaliteit zijn.