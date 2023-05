RWDM beukt na 21 jaar de poort naar de Jupiler Pro League opnieuw open

Met Seraing, Zulte Waregem en KV Oostende waren de drie zakkers bekend, maar wie zou de plek van het drietal innemen in de Jupiler Pro League? RWDM en SK Beveren hadden zich in de Challenger Pro League kandidaat gesteld.

Vooral in Molenbeek maakten ze zich op voor een titelfeestje, want alleen puntenverlies tegen de beloften van Anderlecht kon hen nog van de promotie houden. En dat zouden ze niet laten gebeuren, maakten ze snel duidelijk in een volgepakt Edmond Machtensstadion.

Vooral de oudgedienden van de Jupiler Pro League maakten indruk. Alexis De Sart kreeg in het openingskwartier drie goede kansen, maar scoren lukte niet. Ook Mickael Biron, ex-KV Oostende, kon de ban niet breken. Twee goals werden afgekeurd voor buitenspel.

Na 25 minuten leverde de overmacht van RWDM wel iets op. Biron was sneller op de bal dan ploegmaat De Sart en mocht dus het openingsdoelpunt op zijn naam zetten na een knal in het dak van het doel.

In Molenbeek konden ze de promotie al ruiken, maar gingen ze na de pauze misschien iets te veel leunen op die voorsprong. Eerste achtervolger SK Beveren had zijn achterstand ondertussen evenwel uitgewist en wachtte op een uitschuiver van RWDM.

In een spannende slotkwartier leek RWDM verlamd door titelstress, maar trok het de beslissende overwinning toch over de streep. Voor het eerst sinds 1988 krijgen we zo weer drie Brusselse clubs op het hoogste niveau.