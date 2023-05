KBVB-voorzitter Pascale Van Damme: "Wij willen met voetbal steentje bijdragen aan welzijn in België"

Van Damme zetelde al als onafhankelijk bestuurder in de raad van bestuur, dat was Van den Bulck ook, voor hij vorig jaar voorzitter werd.



Dat zij de eerste vrouw is in de 128-jarige geschiedenis van de KBVB betekent wel iets: "Ik heb heel veel positieve en constructieve berichten gekregen, maar ook heel veel berichten van meisjes. Die waren heel fier."



"Voor mij is het heel belangrijk om te werken aan diversiteit en inclusiviteit. Dat is een topic waar ik al jaren mee bezig ben in de IT-wereld. In de voetbalwereld hoop ik ook mijn steentje te kunnen bijdragen, dat is alvast mijn betrachting." Waarom is de raad van bestuur bij haar uitgekomen, dat heeft dan niets te maken met haar vrouw zijn, maar wel met de situatie bij de bond en haar kwaliteiten? "De rol die ik heb opgenomen, is vooral die van facilitator. Ik ben meer een coach. Ik doe mensen samenwerken, ik laat ze bewust worden van één gemeenschappelijk doel –dat doel is uiteraard voetbal en de passie voor voetbal."



"Daarnaast hebben we ook als doel om het voetbal naar een volgend niveau te tillen. Ik denk dat dat mijn taak altijd is geweest, in samenspraak met directie, met de raad van bestuur, met de Pro League en met de vleugels."

"In België hebben we nood aan samenhorigheid en eendracht"

Van Damme zetelt ongeveer een jaartje in de raad van bestuur, wat heeft ze met voetbal? "Ik ben al heel mijn leven gepassioneerd door sport. Sport maakt een heel groot deel uit van mijn leven, net als voetbal."



"Er zijn heel veel voetballiefhebbers in mijn gezin, bij familie, vrienden en collega's. Dat zorgt altijd voor heel hevige discussies, want uiteraard zijn dat niet altijd dezelfde clubs."



"Ik ben al heel mijn leven toch wel in contact met voetbal. Ik heb ook voetbal gespeeld. Ik heb verschillende sporten gedaan, maar mijn liefde voor voetbal was altijd groot."



"Waarom? Voetbal is de grootste federatie van het land. Met voetbal kan je zoveel mensen emotioneel benaderen. Je voelt de energie en samenhorigheid, als je een stadion binnengaat. In België hebben we nood aan die samenhorigheid."

"Voetbal is een hefboom om die eendracht te creëren. Daar geloof ik heel sterk in. In de situatie van vandaag – met de economische druk, energiecrisis, Oekraïne, covid net achter de rug, hebben mensen daar wel nood aan."



"Al die elementen samen waren voor mij een drijfveer om met veel plezier absoluut voor deze job te gaan."



(lees voort onder foto)

CEO Manu Leroy en voorzitter Van Damme.

Van Damme: "Ik ben niet-uitvoerend voorzitter"

Het is wel wat geweest de voorbije maanden, met eerst het ontslag van CEO Peter Bossaert en daarna dat van haar voorganger. Hoe kijkt zij daarnaar? "Ik merk dat het voetbal leeft bij de mensen. Mensen zijn daardoor gepassioneerd, ze hebben nood aan die eendracht en een leidraad."

"Daarom is er zoveel commotie, want er zijn zoveel andere zaken gebeurd in de wereld die niet zoveel aandacht hebben gehad."



"Dus het verraste mij, maar anderzijds ook niet. Dat stimuleert me nog meer om mijn schouders hieronder te zetten. Samen met de zeer gemotiveerde leden van de raad van bestuur en het directiecomité. Wij willen ons steentje bijdragen aan het welzijn van België."



"Ik geloof echt dat dat met voetbal kan: op het vlak van diversiteit en inclusiviteit, verhogen van de digitale skills en discriminatie."

Ik ben voorzitter van de raad van bestuur en heb een niet-uitvoerende rol. Manu Leroy is verantwoordelijk voor het operationele beleid. Voor mij is dat zeer duidelijk. En als dat niet duidelijk is, gaan we erover praten. Pascale Van Damme

Ze wil lessen trekken uit wat er gebeurd is met Van den Bulck. De raad van bestuur wil haar ook beter begeleiden, opdat ze niet in dezelfde vallen zou trappen. "Ik wil me niet uitspreken over mijn voorganger. Ik heb altijd een zeer goed contact met hem gehad."



"We zijn samen begonnen als partners in crime. Ik kan alleen maar zeggen hoe ik werk: ik wil altijd in de spiegel kunnen kijken, ik wil vooruit kunnen kijken en ik werk supergraag in team. Ik heb ook altijd klankborden nodig."

"Wat ik graag doe, is polsen, afstemmen, luisteren naar anderen, alle samenbrengen en dan samen in team de beslissing nemen."



De bevoegdheden waren het twistpunt tussen Bossaert en Van den Bulck en maakten ook de positie van die laatste onhoudbaar. Zijn die nu klaar en duidelijk, of is er nog een grijze zone waarover gesproken moet worden? "Ik was niet bij die discussies, dus ik kan daar niet over oordelen."



"Voor mij is de rol zeer duidelijk: we hebben operationale verantwoordelijken. Manu is CEO, hij is verantwoordelijk voor het operationele beheer en beleid van de federatie."



"Ik ben voorzitter van de raad van bestuur en heb een niet-uitvoerende rol. Voor mij is dat zeer duidelijk. En als dat niet duidelijk is, gaan we erover praten."



"Voor mij is het duidelijk: je hebt de rol met een jobdescriptie en daarnaast heb je de realiteit. Op dat moment zet je de juiste persoon op de juiste plaats om het beste resultaat te bekomen. Zo zullen wij werken."



(lees voort onder foto)

Over kritiek? "Alle neuzen in dezelfde richting"

Vanuit de raad van bestuur, waar ze zelf lid van was, klonk volgende kritiek richting directiecomité: te weinig transparantie, moeilijke communicatie en de financiële structuur. Zijn dat voor haar werkpunten?



"We hebben daar al samen beslissingen in genomen. Alle neuzen zitten in dezelfde richting. Op al deze punten kijken we positief vooruit naar de toekomst, ik maak er mij absoluut geen zorgen om."



Er komt een interne audit aan over de werking van de bond. Daar maakt ze zich absoluut niet druk over. "Ieder bedrijf of federatie, die zichzelf au sérieux neemt, doet een audit. Dat is belangrijk om te weten wat onze processen zijn en hoe die afgestemd zijn op onze strategie. Wat is de juiste richting, wat gaan we veranderen in samenspraak met de directie en de raad van bestuur?"



Ze wil ook werken aan de relatie met de Pro League, die niet altijd tevreden is met wat er met zijn centen gebeurt in het bondsgebouw. "We willen met hen en met de vleugels samenwerken om op een efficiëntere manier het voetbal naar het volgende niveau te brengen. Ik kijk daar zeer positief naar uit."



Van Damme wil het strategisch plan waar ze als team samen aan gewerkt hebben verder uitrollen: "De eerste grote ambitie is uiteraard de kwalificatie met de Rode Duivels voor het EK in Duitsland met onze nieuwe generatie. Hetzelfde willen we met de Red Flames voor het EK 2025 in Zwitserland."



"Nog een grote ambities - waarvoor we al aan het werken zijn - is het WK voor vrouwen in 2027 naar België te halen, samen met Duitsland en Nederland."



"Tot slot willen we ook waarden teruggeven aan de maatschappij. Dat zijn we verplicht aan België, aan de burger..."