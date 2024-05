Lommel telt Deinze uit en mag tegen Kortrijk spelen voor laatste plaatsje in de Jupiler Pro League

zo 12 mei 2024 17:55

Lommel heeft Deinze in eigen huis verslagen in de finale van de play-offs van de Challenger Pro League. Diego Rosa werd de matchwinnaar met de (heerlijke) winning goal 10 minuten voor het einde. Voor Deinze zit het seizoen erop, Lommel speelt nog een heen- en terugmatch tegen KV Kortrijk met als inzet een plaats in de Jupiler Pro League.

Deinze-Lommel in een notendop

Sleutelmoment: Na een voorzichtige start was Deinze in de match gegroeid, met ook de gelijkmaker van Mertens. Toch bleef Lommel aanvallen, met een prachtige goal als beloning: een hakje van Arthur Sales naar zijn Braziliaanse landgenoot Diego Rosa en het was bingo. Man van de Match: Meer dan 2 miljoen euro betaalde Lommel aan Feyenoord voor de 20-jarige Togolees Karim Dermane, kortweg Karim, maar tegen Deinze bewees hij elke cent hiervan waard te zijn. Klein van gestalte, maar groot van dadendrang. Karim had in zowat elke defensieve als offensieve actie een voet. Met een steekbal zorgde hij ook voor de opening van de beslissende 1-2. Statistiek: Deinze speelde in zijn bijna honderdjarige geschiedenis nog nooit op het hoogste niveau en het zal nog minstens een jaartje moeten wachten om daar verandering in te brengen.

De Brazilianen doen het voor Lommel

In de heenmatch in Limburg waren Lommel en Deinze aan elkaar gewaagd. De clash in speelstijl zette zich in de terugmatch gewoon door: Lommel probeerde onbevangen aan te vallen, Deinze speculeerde vooral op een paar prikken.



In de eerste helft bleven grote kansen nog uit, al maakte Lommel wel de meeste aanspraak op een goal. De jonge Fin Juho Talvitie zorgde voor dreiging vanaf zijn rechterflank en zowaar ook een goal. Zijn afgeketste schot dwarrelde in de korte hoek binnen.



De tweede helft was een stuk aangenamer, ook omdat Deinze zijn niveau had opgekrikt. Bij Lommel kwam het gevaar nu vooral van de Brazilianen, al weifelde Arthur Sales te veel om er 0-2 van te maken.



Bijna onmiddellijk erna viel de 1-1, door een moment van gratie van de na de rust ingevallen Souleymane Anne: een volley van voor de middenlijn die doelman De Busser dwong tot een onorthodoxe redding.



De gelijkmaker viel uiteindelijk toch, na een fraaie voorzet van Van Landschoot die door Lennart Mertens met zijn hoofd in doel werd gedropt.



Het dubbeltje kon nu aan beide kanten vallen, maar terwijl Deinze toch weer wat gas terugnam, bleef Lommel aanvallen. De beloning liet niet op zich wachten: 10 minuten voor tijd wipte Sales de bal omhoog om met een hakbal naar zijn vrijstaande landgenoot Diego Rosa door te spelen. Die haalde de trekker over.



Hierna kwam Lommel niet echt meer in de problemen. Het mag zich opmaken voor een dubbel duel tegen KV Kortrijk: volgende week zondag in eigen huis, een week later in Kortrijk. Inzet: een plaats in de Jupiler Pro League.

Voorzitter Van Veldhoven: "Klaar voor de volgende stap"

Harm van Veldhoven was met Lommel al in eerste klasse actief als speler én als trainer. Nu kan hij daar eventueel ook nog 'als voorzitter' aan toevoegen. "We hadden vanaf het begin van het seizoen gezegd dat de promotie het doel was. We hebben het in de reguliere competitie laten liggen door te eindigen met amper 4 punten uit 4 matchen. Maar voor de play-offs konden we de knop toch omdraaien." "Eerst hebben we Zulte Waregem uitgeschakeld en nu Deinze. Dat zijn toch niet de eerste de beste. In de dubbele confrontatie met Kortrijk is alles mogelijk." Van Veldhoven is blij dat het Lommelse recept, financieel gesteund door de groep rond Manchester City, stilaan aanslaat. "De voorbije 4 jaar is de omkadering bij de club enorm gegroeid. Wat dat betreft zijn we klaar voor de volgende stap." Lommel zet vooral in op jonge spelers, die in het verleden misschien iets te snel weer uitvlogen. "Het is makkelijk om de spelers langer bij te houden als je op het hoogste niveau speelt. Maar natuurlijk moet er nog wat bij als we zouden promoveren." Het vel van de beer wil Van Veldhoven zeker nog niet verkopen. "Nu al een feestje? Dat vind ik overdreven. Even gelukkig zijn en dan de kop weer richting Kortrijk richten."