Bertaccini knalt STVV met twee goals voorbij KV Mechelen

Onder een stralend zonnetje beleefde KV Mechelen een droomstart op Stayen. Slimani stuurde Konaté (ex-STVV) slim het straatje in, waarna de middenvelder de 0-1

ijzig kalm naast Suzuki in doel deponeerde.



De thuisploeg leek onder de indruk, tot Koita plots zijn duivels ontbond. De winger dribbelde de volledige Mechelen-defensie op een hoopje in de zestien, waarna Bertaccini zijn poging met een gelukje in doel zag belanden.



STVV herstelde opnieuw het evenwicht, maar mocht blij zijn dat Slimani een uitstekende voorzet van Pflücke van wel heel dichtbij nog over wist te duwen. Aan de

overkant was het enkele minuten later wel prijs toen Bocat Bertaccini de 2-1 op

een dienblaadje aanbood.



Na de pauze namen de bezoekers het heft opnieuw in handen, maar tot grote kansen leidde dat niet. Het was zelfs STVV dat via Koita en Zahiroleslam nog het dichtst bij een derde treffer kwam.



Dankzij de zege nadert STVV tot op een puntje van KV Mechelen. De strijd om de tweede plek in de Europe Play-offs ligt dus opnieuw helemaal open.