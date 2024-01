Antwerp over financiële kopzorgen: "We willen zelfbedruipend zijn en daar zullen we in slagen"

Voor Antwerp was het Gala van de Gouden Schoen een groot sneukelfestijn, maar achter de schermen zou de toestand minder appetijtelijk zijn. Algemeen directeur Sven Jaecques nuanceert de berichtgeving over de financiële toestand van Stamnummer 1.

"We proberen een beleid te voeren wat we aankunnen en we proberen vooral te switchen van een club die afhankelijk is van een eigenaar naar een club die zelfbedruipend kan zijn. Dat is absoluut niet gemakkelijk vandaag, maar we werken eraan en we zullen erin slagen."

"We winnen verdiend de prijzen. Het is niet dat het ergens nipt was. Het is oververdiend. Het is uniek. Ik denk niet dat het nog ooit gebeurt."

Ook Sven Jaecques glunderde uiteraard bij de clean sweep van Antwerp op de Gouden Seizoen. "Dit is de bekroning dat de mensen ons seizoen waarderen. Dit is het hoogst haalbare in België en daar ga je voor. Ook persoonlijk is het genieten."

We moeten er niet te veel over zeggen, onze betalingen doen en onze verplichtingen nakomen. Dan is er geen probleem.

We moeten er niet te veel over zeggen, onze betalingen doen en onze verplichtingen nakomen. Dan is er geen probleem.

Kloppen de aantijgingen dan niet? "We hebben nooit weggestoken dat het qua cashflow niet simpel is, maar dat was ook de vorige jaren zo. We zijn er altijd heel open over naar werknemers, spelers en coaches. Dat werkt altijd."

"Nu zit er een beetje meer druk op en wordt dat uitvergroot, al dan niet om andere redenen. We moeten er niet te veel over zeggen, onze betalingen doen en onze verplichtingen nakomen. Dan is er geen probleem."

Is er overigens financiële ademruimte voor transfers? "Het liefst laten we niemand vertrekken en halen we nog versterkingen. We hebben geblesseerden en we moeten bekijken wat we wel of niet doen. Als er niemand vertrekt, dan doen we in principe niet veel.”