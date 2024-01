Antwerp-spelers groeten supporters op stage in eigen stad, Van Bommel over Vermeeren: "Nog geen concreet bod"

Geen Spaanse zon of clubhotel in Turkije, landskampioen Antwerp blijft thuis tijdens de winterstop. Op een open training in Deurne wachtte de spelers een warm welkom. Trainer Mark van Bommel lachte ondanks de regen en sprak zich uit over de interesse in Arthur Vermeeren: "Vertrek in de winter zou niet goed uitkomen."

"We zijn niet jaloers", grijnsde Mark van Bommel op de vraag of hij niet liever - zoals de andere ploegen - in het warmere zuiden had vertoefd. "Nu kunnen we de fans ook wat geven. Dat is toich het leukste, zeker nu met veel kinderen door de vakantie. Ondanks het slechte weer. Het heeft ook andere voordelen. De jongens kunnen nu bij hun familie zijn. Op trainingskamp zeggen sommigen dan: waarom moet het zo lang? Ach, het is altijd wel wat."