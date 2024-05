Onfortuinlijke Biermans start niet meer na val in ravijn voor rustdag

De Giro zit erop voor Jenthe Biermans. De Belg van Arkéa-B&B maakte eergisteren in de afdaling van de Passo del Mortirolo een zware val. Hij belandde 25 meter diep in een ravijn. Met de hulp van enkele ploegen raakte hij daaruit en reed hij de rit nog uit. Maar het was zijn laatste wapenfeit.

Vanochtend maakte Arkéa-B&B met een korte mededeling op X bekend dat Jenthe Biermans niet meer van start gaat in de 16e rit.



Wat er juist scheelt, is niet duidelijk. Biermans klaagde na de rit van pijn aan zijn heup, onderrug en voet.



Biermans' beste sportieve resultaat in deze Giro was een 4e plaats in de 3e rit, gewonnen door Tim Merlier.