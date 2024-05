Extra Time vindt baby's op het veld geen goed idee: "De focus op de match is dan weg, hé"

Het lijkt mode geworden in het voetbal: spelers die hun kinderen voor de aftrap meebrengen op het veld. Die van Manchester City deden het in de titelmatch tegen West Ham, die van Anderlecht volgden voor de belangrijke clash tegen Club Brugge. Extra Time vindt het een kwalijke trend.

Kyle Walker wandelde met zijn pasgeboren baby - zonder bescherming - het veld op, de jongsten van Anderlecht hadden nog oorbescherming op. "En maar goed ook", stelde Gert Verheyen. "Want dat is een gigantisch lawaai. Al valt dat in City nog mee."



Hij vindt de trend sowieso geen goed idee: "Ik vind het geen plaats om kindjes van die leeftijd mee naartoe te nemen, ook met al dat vuurwerk erbij. Ze hebben daar zelf uiteraard niets aan."



Wesley Sonck vindt het ook "geen goed idee" en Gent-coach Hein Vanhaezebrouck begrijpt het ook niet: "Wat is de bedoeling? Je bereidt je team voor met een goede opwarming, je wil de focus op de match. Je wil dat je spelers in die match zitten. Dat kan je tegenwoordig niet meer onderschatten."



"En plotseling krijg je daar je baby. De focus is dan weg, hé. Waren ze goed, die van Anderlecht? Zijn ze goed begonnen aan de match", zag Vanhaezebrouck bewijs.



Joos repliceerde: "Die van City wel."