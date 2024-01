Marc Overmars krijgt 10 dagen om mogelijke vervolgstappen te zetten: "Alles hangt af van de onderbouwing"

"We kunnen nog geen uitspraak doen over de impact van deze beslissing. De FIFA heeft medegedeeld dat het de straf overneemt, maar er is geen onderbouwing bij die uitspraak."

"De FIFA neemt de uitspraak van het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) in Nederland over", schetst Frank Neervoort, woordvoerder van Marc Overmars, de feiten.

Hoewel de onderbouwde zaak van het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) overgenomen werd door de FIFA, verwacht de entourage van de technisch directeur van Antwerp toch ook een eigen uitleg van het internationale orgaan.

"Wanneer je die straf wereldwijd wil invoeren, zou het toch netjes zijn om die ook zelf van een uitleg te voorzien."

"Het is op dit moment vooral wat gissen voor ons. Zelf is Overmars ook niet gehoord door de FIFA. Het is alsof je naar de gevangenis zou gestuurd worden en je pas een uitleg krijgt over de reden van je straf wanneer je de poorten binnenstapt."



De entourage van Overmars moet de komende tijd dus eerst de onderbouwing van de zaak te pakken zien te krijgen, om die te bestuderen en daarna eventuele vervolgstappen te zetten.

"Zodra we die hebben, liefst vandaag nog als het kan, kijken we verder. We hebben een termijn van 10 dagen om te kijken hoe we verder zullen handelen."

Ook bij de Belgische club klinkt hetzelfde signaal.