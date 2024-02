Antwerp verliest met Louis Lambert laatste speler van de kampioenenploeg van 1957

Gisteravond is op 92-jarige leeftijd Louis Lambert overleden. Lambert was de enige speler van de kampioenenploeg van 1957 die nog leefde toen Antwerp vorig jaar voor het eerst sinds die titel opnieuw kampioen werd.

Louis Lambert, geboren in Brasschaat, was een jeugdproduct van Antwerp. Hij debuteerde voor de eerste ploeg in 1950, aanvankelijk als aanvaller, maar later werd hij achteruitgeschoven naar de defensie.



In het seizoen 1956-1957 speelde Lambert alle matchen op weg naar de titel, tot vorig seizoen de laatste titel uit de geschiedenis van Antwerp.

Lambert was er een seizoen later ook bij toen Antwerp in de Europese Beker voor Landskampioenen tegen het machtige Real Madrid uitkwam.



Na 11 seizoenen bij Antwerp zette Lambert zijn carrière voort bij enkele clubs uit de lagere klassen.



Hij bleef tot op late leeftijd erg kranig. Zo gaf hij op 11 november nog de aftrap van de match tussen Antwerp en Standard. Lambert werd 92 jaar.