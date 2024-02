Een schicht als kickstart van zijn carrière: wie is nieuw Antwerps talent Mahamadou Doumbia?

do 1 februari 2024 08:00

Heeft Antwerp nu al een nieuwe groeibriljant te pakken? Het vertrek van Arthur Vermeeren is nog maar net verteerd bij The Great Old of een nieuw talent drukt zijn stempel al op de ploeg. Tegen Standard was dat Mahamadou Doumbia (19). Met een schicht besliste hij de wedstrijd. "Nu moet hij nog het voetbal beter leren begrijpen", deelt Mark van Bommel over de - tot gisteren - nobele onbekende.

Je basisdebuut maken in een topwedstrijd in de competitie én meteen uitblinken. Het klinkt Antwerp bekend in de oren. Net zoals bij Arthur Vermeeren eind november vorig jaar tegen Club Brugge, heeft de Belgische voetbalfan gisteren kennisgemaakt met een nieuwe groeibriljant: Mahamadou Doumbia. Met een heerlijk afstandsschot besliste de 19-jarige Malinese middenvelder de match tegen Standard. "Normaal gezien zeg ik: niet van afstand schieten. Maar als hij ze zo schiet... Dan mag hij ze nog zo nemen", kan Mark van Bommel er smakelijk om lachen. De Nederlandse T1 zag op training al dat er buskruit in Doumbia's benen zat. "Doe het toch maar, zo'n wedstrijd spelen als jonge speler op verplaatsing", strooit hij met lof. "Hij bleef steeds rustig en stabiel aan de bal."

Alles kan beter, maar een groot compliment is na vanavond op zijn plaats. Mark van Bommel

Zo heeft Doumbia enkele maanden na zijn voorstelling bij Antwerp al naam gemaakt. De youngster stapte over van de JMG Academy Bamako uit zijn thuisland Mali. Die academie - vernoemd naar oprichter Jean-Marc Guillou - telt vestigingen in 11 landen. De bekendste sterren kwamen voort uit die in Ivoorkust, zoals Yaya Touré. Een opleiding in Afrika, dus. Toch had Doumbia al ervaring met voetbal in Europa. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Nordsjaelland in Denemarken, waar hij bij de U19 en de reserven speelde.



(lees voort onder foto)

De JMG Academy in Bamako, Mali.