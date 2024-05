NBA: Nummer 1 OKC moet achtervolgen tegen Dallas, Boston herpakt zich tegen Cleveland

zo 12 mei 2024 09:32

In de play-offs in de NBA heeft Dallas de leiding genomen in zijn serie tegen de nummer 1 in het Westen, Oklahoma City. In de Eastern Conference herpakten de Boston Celtics zich tegen Cleveland.

"Alles doet pijn", grimaste Luka Doncic na de 105-101-zege tegen Oklahoma City. De guard van Dallas had al een pijnlijke rechterknie en een gehavende linkerenkel en bezeerde tegen OKC ook nog eens zijn rug. Maar met 22 punten en 15 rebounds was de Sloveen wel weer bepalend voor Dallas, dat na een non-prestatie in game 1 nu voor de 2e keer op rij kon winnen van Oklahoma City. Ook Kyrie Irving was opnieuw op de afspraak, met 22 punten en een beslissende score met zijn "mindere" linkerhand in de slotminuut. De Mavericks leiden nu met 2-1 in de serie tegen nummer 1 OKC en mogen ook de 4e wedstrijd voor eigen publiek spelen. Bij de bezoekers was sterspeler Shai Gilgeous-Alexander de spilfiguur met 31 punten, 10 rebounds en 4 blocks. OKC was met 5 zeges op rij begonnen aan de play-offs, maar zal zich nu moeten herpakken na een 2e nederlaag op rij.

Boston zet puntjes op de i

In de Eastern Conference hadden de Boston Celtics iets recht te zetten na de beschamende thuisnederlaag van enkele dagen geleden tegen Cleveland. En dat deden ze vannacht. In Cleveland wonnen de Celtics met 93-106, met dank aan de sterke tandem Jayson Tatum-Jaylen Brown, samen goed voor meer dan de helft van de punten. Tatum klokte af op 33 punten, Brown was tekende voor 28 punten. Bij de thuisploeg was Donovan Mitchell de topschutter met 33 punten, maar de sterspeler van de Cavs leek wel opnieuw hinder te ondervinden van een knieblessure en bleef in het slot van de wedstrijd aan de kant. Het is afwachten of Mitchell klaargestoomd kan worden voor het 4e duel in de serie tussen Cleveland en Boston. Over 2 dagen spelen ze weer tegen elkaar, opnieuw in Cleveland.

De uitslagen van zaterdag:

Dallas - Oklahoma City 105-101

Cleveland - Boston 93-106

