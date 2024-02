Club Brugge speelt tegen Antwerp zonder Nusa: "Moeten voor hem zorgen"

Antonio Nusa zal ook komend weekend niet in actie komen voor Club Brugge. Coach Ronny Deila gunt de jonge linksbuiten de nodige rust na de transferheisa van de voorbije dagen.

"Hij is een hele belangrijke speler voor ons, maar hij zit niet in de selectie voor Antwerp en ik denk ook volgende week woensdag niet (voor de bekerwedstrijd tegen Union, red)."

"Het was een hele lastige week voor hem", vertelt coach Ronny Deila op het persmoment.

Zondagmiddag trekt Club Brugge naar landskampioen Antwerp. Net als dinsdag tegen Kortrijk (3-3) zal Nusa ontbreken in de selectie.

Antonio Nusa (18) is op weg naar de Premier League, maar de deal met Brenford geraakt voorlopig niet rond.

"Nusa heeft rust nodig na alles wat gebeurd is", gaat Deila voort. "Dat is spijtig, maar wij kijken er naar uit hem weer bij het team te hebben."

"Hopelijk zo snel mogelijk, maar tegelijkertijd moeten we voor hem zorgen. We bekijken dit van dag tot dag en van week tot week."

"Als hij klaar is, maakt hij deel uit van het team. We weten allemaal hoe belangrijk hij is en welke kwaliteiten hij heeft."