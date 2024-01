Ronny Deila hoopt Nusa tot einde van seizoen te houden: "Hij wil dat en wij ook"

Speelt Antonio Nusa na de wintermercato nog bij Club Brugge? Er is interesse uit de Premier League, maar coach Ronny Deila hoopt het goudhaantje nog tot het einde van het seizoen te houden. "Hij zit nu goed op zijn plek in Brugge."

AA Gent zag met Malick Fofana al een goudhaantje vertrekken. Ook Antwerp moet straks waarschijnlijk afscheid nemen van Arthur Vermeeren. Speelt ook Club Brugge deze winter een grote belofte kwijt met Antonio Nusa?

Tottenham Hotspur toont alvast interesse in de 18-jarige Noor, maar een deal is er nog niet. "Het wordt interessant", vertelde coach Ronny Deila op zijn persconferentie. "Ik denk dat Nusa nu op zijn plek zit in Brugge."

Een optie die op tafel ligt, is een verkoop waarbij Nusa wel nog tot het einde van het seizoen bij Club blijft. "Dat is een optie", aldus Deila. "Ik denk niet dat hij nu zal vertrekken. Hij heeft gezegd dat hij wil blijven en dat willen wij uiteraard ook."

"We hopen hem nu te houden en hopelijk doet hij het dan zo goed mogelijk voor ons. De kans is groot dat hij deze zomer dan vertrekt. En dan zal hij nog meer klaar zijn voor de volgende stap."

Club Brugge speelt zaterdag op Charleroi. Kan Nusa zijn transferprijs dan nog wat de hoogte injagen?