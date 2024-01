Alle records aan diggelen? Club Brugge dicht bij deal rond Antonio Nusa voor 37 miljoen met Brentford

Wordt Antonio Nusa (18) de nieuwe recordverkoop van het Belgische voetbal? Club Brugge ziet zijn goudhaantje komende zomer wellicht voor een monstersom van 37 miljoen euro naar het Engelse Brentford vertrekken. En in de toekomst komt daar normaal nóg een mooi extraatje bij.

Nooit zou de kassa van Club Brugge zo luid gerinkeld hebben als nu.

Met de transfers van onder meer Wesley Moraes en Charles De Ketelaere sloopte blauw-zwart de voorbije jaren al meermaals records, maar met de nakende deal van Antonio Nusa zou Club pas echt een nieuwe norm zetten.

Onze redactie kan bevestigen dat Club een princiepsakkoord vond met Premier League-club Brentford rond het Noorse toptalent, dat het seizoen straks normaal nog afwerkt op Jan Breydel.

De straffe cijfers: 37 miljoen euro inclusief bonussen, plus nog eens 12,5% bij een toekomstige transfer.

Belangrijk om aan te stippen is dat de deal nog niet helemaal rond is. Bij de laatste punten en komma's begon Brentford volgens Engelse bronnen toch nog wat voorwaarden in vraag te stellen.