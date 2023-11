Een inzicht in de onrust bij Club Brugge: "Onprettig voor Mannaert dat Verhaeghe deal voor Nusa weigerde"

Het is onrustig bij Club Brugge. Sportief hangen er donkere wolken boven Jan Breydel door het flauwe rapport onder Ronny Deila en ook aan de bestuurstop loopt niet alles over rozen. Peter Vandenbempt schetste in Extra Time de situatie: "Het is toch opvallend dat Vincent Mannaert niet meer naar uitwedstrijden komt kijken."