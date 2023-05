Club Brugge staat te koop: Bart Verhaeghe en co zoeken overnemer

“After a decade of leadership Bart Verhaeghe and the ownershipgroup are ready to move to other endeavours away from football.”

Dat is de conclusie in het document met verkoopsvoorwaarden van Bart Verhaeghe en co, die na tien jaar toe zijn aan nieuwe uitdagingen buiten het voetbal.

Verhaeghe, CEO Vincent Mannaert, Jan Boone (CEO Lotus) en Peter Vanhecke (CEO Castel Capital) hebben hun aandelen gebundeld in de NV Grizzly Sports, dat opgeteld 71,89 procent van de aandelen bezit.

Twee jaar geleden nam het Amerikaanse investeringsfonds Orkila Capital al 23,26 procent van de aandelen over van de bestaande aandeelhouders. Het betaalde hen daar 30 miljoen euro voor én injecteerde ook nog een keer 20 miljoen vers kapitaal in de club.