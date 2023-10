Ronny Deila likt wonden na pijnlijk verlies bij rode lantaarn: "16 op 33 is te weinig, maar ik blijf rustig"

Ronny Deila verscheen zichtbaar teleurgesteld voor de microfoon na het verlies bij KV Kortrijk.

"Dit is nog erger dan verliezen bij Gent of Standard, het is erg teleurstellend. We hebben opnieuw onze kansen niet afgemaakt."

"Het is telkens hetzelfde. We spelen op de helft van de tegenstander en elke wedstrijd opnieuw maken we het niet af. Het gaat hem echt om de kleine details, we moeten terugvechten."

"Het is nog maar het voorgerecht van het seizoen, het hoofdgerecht volgt nog. 16 op 33 is te weinig, maar ik blijf rustig. We spelen goed, het is niet dat we weggetikt worden. Ook het balbezit zit goed, maar dat is niet mijn hoofddoel. We moeten gewoon echt onze kansen beginnen af te maken."