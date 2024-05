Ex-Cercle-speler Gboho verpest het afscheidsfeestje van Mbappé in Parijs

Kylian Mbappé (25) heeft voor het laatst als PSG-speler gevoetbald in Parijs in het Parc des Princes. De Parijse aanhang zette de spits in de bloemetjes, al werd de hommage ook een beetje verstoord. Mbappé antwoordde met applaus én een doelpunt, maar niet met een overwinning.

Op de tifo stond Mbappé afgebeeld met zijn typische houding bij een doelpunt. De aanvaller nam de huldigingen dankbaar in ontvangst.

De stervoetballer is er trots op.

Maar Toulouse antwoordde snel via de Nederlander Dallinga: 1-1.

En halverwege de tweede helft zette oude bekende Yann Gboho (ex-Cercle Brugge) de bezoekers op voorsprong. Diep in de toegevoegde tijd werd het zelfs 1-3 voor de middenmoter in de Ligue 1.

Geen afscheidszege dus voor Mbappé, die zich al verzekerd had van de Franse titel met PSG. Nu volgen nog twee competitiematchen op verplaatsing (in Nice en in Metz) en de bekerfinale tegen Lyon.

Om daarna zijn handtekening te zetten in Madrid?