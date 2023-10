Franky Van der Elst gelooft niet in titelkansen Club Brugge: "Van bij seizoensbegin niet overtuigend"

"Club had heel veel mogelijkheden, maar weinig kansen die écht binnen hadden gemoeten", oordeelt Wesley Sonck.

Aan de tafel van Extra Time is het niet ontgaan dat Club zichzelf meer had kunnen belonen.

Totale dominantie op het middenveld in de tweede helft. Toch bleef Club Brugge met lege handen achter na het laatste fluitsignaal in de topper tegen Standard.

"Kunnen we blijven zeggen van Club Brugge "het komt wel goed"? Intussen pakt het 16 op 30, dat is een flauwe start", gooit Filip Joos op tafel.

"Ik vind dat je dat niet mag zeggen", reageert Franky Van der Elst stellig. "Ik moet eerlijk zeggen: van in het begin van het seizoen zeg ik dat het niet genoeg is om kampioen te worden. Het is niet overtuigend."

"En als ze wel eens overtuigen op het veld, kunnen ze toch niet winnen. Zoals tegen Besiktas", pikt Joos in.

Van der Elst knikt: "Het is altijd wel iets. Tegen Standard was Club beter, maar had het pech. Het begint wel altijd bij fouten, hé. Als die gebeuren voor de zestien, dan krijg je goals binnen. Op RWDM en Eupen na scoort het ook te weinig."

Dus is de opdracht duidelijk: op zoek naar een remedie voor de teleurstellende resultaten tijdens de interlandbreak.