Standard verkoopt Club Brugge nieuwe dreun: Price bezorgt Sclessin delirium in slotminuten

clock 90+7' Gele kaart voor Noah Ohio van Standard tijdens tweede helft, minuut 97 yellow card Noah Ohio Standard

clock 90+7' tweede helft tweede helft, minuut 97 match afgelopen

clock 90+7' tweede helft, minuut 97. Einde. Dolle vreugde op Sclessin, Standard heeft eindelijk zijn eerste thuisoverwinning te pakken. Club was nochtans baas in de tweede helft tegen een onmondig Standard en kwam ook verdiend langszij dankzij Skov Olsen. Maar een afgeweken schot van Price bezorgde Standard alsnog de volle buit. Het team van Carl Hoefkens pakt zo 10 op 12. . Einde Dolle vreugde op Sclessin, Standard heeft eindelijk zijn eerste thuisoverwinning te pakken. Club was nochtans baas in de tweede helft tegen een onmondig Standard en kwam ook verdiend langszij dankzij Skov Olsen. Maar een afgeweken schot van Price bezorgde Standard alsnog de volle buit. Het team van Carl Hoefkens pakt zo 10 op 12.

clock 90+4' tweede helft, minuut 94. Vervanging bij Standard, Noah Ohio erin, Wilfried Kanga eruit wissel substitution out Wilfried Kanga substitution in Noah Ohio

clock 90+1' Er komen 5 minuten extra tijd bij. tweede helft, minuut 91. extra time 5 - extra time Er komen 5 minuten extra tijd bij.

clock 90' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 90 door Isaac Price van Standard. 2, 1. goal Standard Club Brugge einde 2 1

clock 90' tweede helft, minuut 90.

clock 90' tweede helft, minuut 90. Price laat Sclesssin dansen! Niet te geloven, Standard klimt zowaar op voorsprong in de slotfase! Kanga legt de bal goed achteruit naar Price en die ziet zijn schot via het been van Nielsen in de verste hoek gaan. Standard maakte niks klaar in de tweede helft, maar is nu toch op weg naar zijn eerste thuiszege. . Price laat Sclesssin dansen! Niet te geloven, Standard klimt zowaar op voorsprong in de slotfase! Kanga legt de bal goed achteruit naar Price en die ziet zijn schot via het been van Nielsen in de verste hoek gaan. Standard maakte niks klaar in de tweede helft, maar is nu toch op weg naar zijn eerste thuiszege.

clock 86' tweede helft, minuut 86.

clock 85' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 85 door Andreas Skov Olsen van Club Brugge. 1, 1. goal Standard Club Brugge einde 1 1

clock 85' tweede helft, minuut 85. Skov Olsen maakt gelijk! Daar is dan toch de gelijkmaker voor Club Brugge! Weer maakt Skov Olsen het verschil. Vanuit stand werkt hij de bal via de paal voorbij Bodart in doel. En dat terwijl hij al een hele tijd lijkt te sukkelen met een blessure. . Skov Olsen maakt gelijk! Daar is dan toch de gelijkmaker voor Club Brugge! Weer maakt Skov Olsen het verschil. Vanuit stand werkt hij de bal via de paal voorbij Bodart in doel. En dat terwijl hij al een hele tijd lijkt te sukkelen met een blessure.

clock 81' tweede helft, minuut 81. Vervanging bij Standard, Aiden O'Neill erin, Isaac Hayden eruit wissel substitution out Isaac Hayden substitution in Aiden O'Neill

clock 80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Standard, Cihan Canak erin, Moussa Djenepo eruit wissel substitution out Moussa Djenepo substitution in Cihan Canak

clock 80' tweede helft, minuut 80. Djenepo en Hayden maken bij Standard plaats voor O'Neill en Canak. Kunnen zij Standard weer wat meer weerbaarheid geven? . Djenepo en Hayden maken bij Standard plaats voor O'Neill en Canak. Kunnen zij Standard weer wat meer weerbaarheid geven?

clock 80' tweede helft, minuut 80. De Brugse druk houdt nu aan, voor Standard is het pompen of verzuipen. Dwingt Club nog de gelijkmaker af? . De Brugse druk houdt nu aan, voor Standard is het pompen of verzuipen. Dwingt Club nog de gelijkmaker af?

clock 78' tweede helft, minuut 78. Nusa schittert , Bodart redt. Nusa ontbindt zijn duivels met een knappe actie op links. Hij zet twee Standard-spelers in de wind, snijdt de zestien in en haalt uit naar de korte hoek. Met een beenveeg kan Bodart de bal nog in hoekschop werken. . Nusa schittert , Bodart redt Nusa ontbindt zijn duivels met een knappe actie op links. Hij zet twee Standard-spelers in de wind, snijdt de zestien in en haalt uit naar de korte hoek. Met een beenveeg kan Bodart de bal nog in hoekschop werken.

clock 76' Over & out voor Skov Olsen? Skov Olsen loopt al een hele wedstrijd te sukkelen en na een wilde trap op doel geeft de Deen nu aan dat hij niet voort kan. Of blijft het bij verzorging en zet hij toch door? . tweede helft, minuut 76. injury Over & out voor Skov Olsen? Skov Olsen loopt al een hele wedstrijd te sukkelen en na een wilde trap op doel geeft de Deen nu aan dat hij niet voort kan. Of blijft het bij verzorging en zet hij toch door?

clock 74' Gele kaart voor Wilfried Kanga van Standard tijdens tweede helft, minuut 74 yellow card Wilfried Kanga Standard

clock 71' tweede helft, minuut 71. Bodart weer bij de pinken. Bodart blijft foutloos, hij tilt de bal over doel op een afstandsschot van Nusa. Skov Olsen haalt vervolgens van buiten de zestien in één tijd uit op de corner, maar zijn schot mist de goede richting. . Bodart weer bij de pinken Bodart blijft foutloos, hij tilt de bal over doel op een afstandsschot van Nusa. Skov Olsen haalt vervolgens van buiten de zestien in één tijd uit op de corner, maar zijn schot mist de goede richting.