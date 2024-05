Vrouwen van Standard stellen titelfeest van Anderlecht voorlopig uit en komen zelfs aan de leiding

We krijgen spanning tot op de laatste speeldag in de play-offs van de Super League bij de vrouwen. Standard moest winnen bij AA Gent of Anderlecht had zaterdag de titel kunnen veroveren in Brugge. Dat gebeurde ook: bij de rust stond de eindstand al op het bord.

Standard en Anderlecht spelen in de play-offs al de hele tijd haasje-over met elkaar. Paars-wit ging de laatste 2 speeldagen in met een voorsprong van 2 punten.



Dat betekende dat Standard moest winnen bij Gent om niet te moeten hopen op hulp van Club YLA om de titeldromen gaaf te houden.



Standard had op de openingsspeeldag vrij vlot gewonnen van Gent en had ook nu niet al te veel problemen met de Oost-Vlaamse vrouwen.



Een knappe trap van Justine Blave en een kopbal van Maud Coutereels zetten Standard nog voor de rust in het zadel en daar vielen ze in de 2e helft niet meer uit.



Standard springt zo weer over Anderlecht naar de leiding, zij het mogelijk slechts tot morgenmiddag.