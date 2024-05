STVV en OH Leuven verdelen de punten in weinig opwindende eindeseizoenswedstrijd

STVV en OH Leuven hebben de supporters niet kunnen verwennen in een match waarin er niet veel meer op het spel stond. De knappe goals van Fatih Kaya en Jon Thorsteinsson en het afscheid van het Japanse icoon Shinji Okazaki waren zeldzame hoogtepunten.

Matte Smets had er bijna een individueel perfect seizoen op zitten. Elke match starten en uitspelen, en dat zonder gele kaarten. Scheidsrechter Arthur Denil besloot anders en gaf de jonge verdediger in de 87ste minuut alsnog geel. Zonde, want geen haan zou ernaar gekraaid hebben als de fout onbestraft bleef.

Na een geweldige goal van Kaya was OH Leuven gedwongen om toch iets te gaan zoeken. Met verse kracht Thorsteinsson lukte dat ook, maar werd op een klein half uur van het einde de eindstand meteen al vastgelegd.

Met één punt schiet niemand iets op, al was er op voorhand ook nog weinig te verliezen. Voor deze ploegen is het aftellen naar seizoen 2024-25 al even begonnen.

Niet voor lang, want amper tien minuten later hing Leuven de bordjes gelijk. Na mooi uitspelen van Russo en een heerlijke bal van Maziz mocht Thorsteinsson alleen op Suzuki af. Die gaf de IJslander tijd om één, twee keer Matte Smets uit te kappen en dan alsnog de eindstand op het bord te trappen.

Het was wel zijn vervanger die dan toch de netten deed trillen. Kaya, de Truiense cultfiguur vanwege zijn weinige goals, maakte begot z'n tweede in de play-offs. Aannemen en in de draai via de paal binnen rammen, zoals de echte spitsen dat doen. Shinji keek lachend mee.

Wie mooi, interessant voetbal zoekt, moet deze periode niet in de Conference League Play-offs zijn. Of toch niet bij STVV-OH Leuven, die alleen nog voor de eer spelen. De eerste helft op Stayen was, op een kansje van Ito na, niet om aan te zien. Skip.

Oscar Garcia (OH Leuven): "Dit is een verdiend punt, tegen een sterke tegenstander waartegen we ook goede momenten hadden. Een gelijkspel is logisch na deze wedstrijd, we spelen bijna voor niets en blijven toch geconcentreerd. Hier thuis heeft STVV weinig punten verloren, en dus mogen we met dit puntje tevreden zijn."



Thorsten Fink (STVV): "Er waren niet veel kansen, en op bepaalde statistieken klopt het gelijkspel wel. Maar we wilden meer doen, meer creëren. We brachten in de tweede helft meer aanvallers, maar uiteindelijk lukte het ons niet om te winnen. OHL heeft het ons heel moeilijk gemaakt, ze hebben ons goed geanalyseerd."