Red Dragons willen komende generatie klaarstomen in Golden League: "Beginnen nu al aan weg naar LA 2028"

za 18 mei 2024 08:55

Een eerste stap in het nieuwe tijdperk van de Red Dragons. Zo ziet bondscoach Emanuele Zanini de European Golden League voor zich. De Italiaan heeft jonge, onervaren spelers geselecteerd met het oog op de toekomst. "We zijn nu al bezig met het langetermijnproject", zegt Zanini.

Zoek niet naar sterkhouders als Deroo, Verhanneman, Coolman of D'Hulst bij de Red Dragons in de European Golden League. Het team trekt volop de kaart van de jeugd om zich te ontwikkelen. "Het is een nieuw jaar en een nieuw team. Zo voelt het toch een beetje in vergelijking met het olympisch kwalificatietoernooi in China", zegt bondscoach Emanuele Zanini over zijn selectie. "Er zijn heel wat jongens bijgekomen die weinig tijd krijgen om zich voor te bereiden. Maar het doel blijft eenvoudig: elke set winnen."

"Dat om de hoogst mogelijke ranking te behalen en om ons te plaatsen voor de Final Four van de European Golden League. We willen de groep ook klaarstomen voor toekomstige WK's", meent hij. Ambitie en ontwikkeling staan voor de Italiaan niet haaks op elkaar.

Op zoek naar ervaring ... en de Spelen

De Dragons zullen zich moeten (her)uitvinden. "Ervaring is een belangrijk element, dat deze ploeg wat mist", ziet Zanini. "Al heb je wel jongens als Ferre Reggers, die nog slechts 20 is, maar wel een jaar op topniveau heeft gespeeld bij Milaan."



Zelf voelt Reggers dat die rol niet natuurlijk komt. "Maar ik denk wel dat Wout D'Heer en ik die verantwoordelijkheid op ons kunnen nemen." "Wij tweeën zijn de meer ervaren spelers", pikt de middenman in. "De echte grote leider zit misschien nog niet in ons, maar in een minder ervaren ploeg is dat dan ergens onze job." Tegen Kroatië, Finland, Azerbeidzjan, Noord-Macedonië, Portugal en Oekraïne lijkt de ruimte er om dat te ontdekken.

We beginnen nu al aan de voorbereiding om ons te plaatsen voor LA 2028. Emanuele Zanini

En ook aan motivatie zal er geen gebrek zijn na de gemiste kans in september. De Red Dragons kwamen op een zucht van de Olympische Spelen, maar moeten heel binnenkort vanuit hun zetel kijken naar het toernooi in Parijs. "Natuurlijk nemen we dat nog mee", knikt Zanini. "We waren allemaal enorm teleurgesteld. Nooit zullen we het toernooi vergeten waarin we op 1 punt van de Spelen kwamen." "Anderzijds zijn we nu al bezig met het langetermijnproject. We beginnen nu al aan de voorbereiding om ons te plaatsen voor LA 2028".



Is dat nu al hét doel voor de komende generatie Dragons? "Zonder twijfel", zegt de bondscoach zelfverzekerd.



Vanavond beginnen de Belgen aan hun missie met een duel in Finland tegen Kroatië.