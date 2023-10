Na het drama van de gemiste kans: moeten Red Dragons hun olympische droom voorgoed opbergen?

Nieuw kwalificatietraject bevoordeelt grote landen

"Dit was wel dé unieke kans en de kortste weg naar de Olympische Spelen." Ex-bondscoach Dominique Baeyens slaat de nagel op de kop in zijn analyse. Tegen Bulgarije gaven de Red Dragons een voorsprong uit handen en verloren in de tiebreak.

Er mogen slechts 12 volleybalteams naar de Olympische Spelen. Het organiserende land (Frankrijk) is automatisch geplaatst. Via de 3 olympische kwalificatietoernooien hebben nog 6 landen zich verzekerd van deelname: Polen, Canada, VS, Japan, Duitsland en Brazilië.

Omdat elk continent vertegenwoordigd moet zijn, mag ook het hoogst geplaatste Afrikaanse land op de wereldranking in juni 2024 naar Parijs. Dan blijven er nog 5 tickets over die ook via de wereldranglijst worden verdeeld.

De Red Dragons staan nu op plaats 17 en er staan nog 8 niet-geplaatste landen voor België. De Belgen kunnen nog punten sprokkelen in de European Golden League, maar de landen boven België hebben in de Volley Nations League een grotere kans op puntenoogst. De olympische droom voor 2024 is dus voorbij.

En voor de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles wordt de wereldranglijst nog doorslaggevender, want er komen geen specifieke kwalificatietoernooien meer. Dat bevoordeelt de grote landen, die elk jaar verzekerd zijn van een pak rankingpunten dankzij de Volley Nations League.